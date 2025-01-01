Меню
Доктор Кто 1963 - 1989 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Доктор Кто
Доктор Кто Сезон 14

Doctor Who
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 4 сентября 1976
Год выпуска 1976
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 14-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 14 сезоне сериала «Доктор Кто» возвращается давний заклятый враг Доктора – Мастер. До этих событий, после прибытия в Спираль Мандрагоры – загадочный космический объект, который имеет разум – ТАРДИС отправляется в Италию во времена Ренессанса. Но вместе с Доктором и Сарой Джейн там очутилась и часть энергии Спирали. Случайно попав в карьер, где археологи добывают горные породы, Сара Джейн видит каменную руку, которая принадлежит созданию, обитавшему на планете более сотни миллионов лет назад. И эта часть тела по-прежнему шевелится. Также в этом сезоне Доктор простится с Сарой Джейн и вернется на родину.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
8.4 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Маска Мандрагоры, часть 1 The Masque of Mandragora, Part One
Сезон 14 Серия 1
4 сентября 1976
Маска Мандрагоры, часть 2 The Masque of Mandragora, Part Two
Сезон 14 Серия 2
11 сентября 1976
Маска Мандрагоры, часть 3 The Masque of Mandragora, Part Three
Сезон 14 Серия 3
18 сентября 1976
Маска Мандрагоры, часть 4 The Masque of Mandragora, Part Four
Сезон 14 Серия 4
25 сентября 1976
Рука страха, часть 1 The Hand of Fear, Part One
Сезон 14 Серия 5
2 октября 1976
Рука страха, часть 2 The Hand of Fear, Part Two
Сезон 14 Серия 6
9 октября 1976
Рука страха, часть 3 The Hand of Fear, Part Three
Сезон 14 Серия 7
16 октября 1976
Рука страха, часть 4 The Hand of Fear, Part Four
Сезон 14 Серия 8
23 октября 1976
Беспощадный убийца, часть 1 The Deadly Assassin, Part One
Сезон 14 Серия 9
30 октября 1976
Беспощадный убийца, часть 2 The Deadly Assassin, Part Two
Сезон 14 Серия 10
6 ноября 1976
Беспощадный убийца, часть 3 The Deadly Assassin, Part Three
Сезон 14 Серия 11
13 ноября 1976
Беспощадный убийца, часть 4 The Deadly Assassin, Part Four
Сезон 14 Серия 12
20 ноября 1976
Лицо зла, часть 1 The Face of Evil, Part One
Сезон 14 Серия 13
1 января 1977
Лицо зла, часть 2 The Face of Evil, Part Two
Сезон 14 Серия 14
8 января 1977
Лицо зла, часть 3 The Face of Evil, Part Three
Сезон 14 Серия 15
15 января 1977
Лицо зла, часть 4 The Face of Evil, Part Four
Сезон 14 Серия 16
22 января 1977
Роботы смерти, часть 1 The Robots of Death, Part One
Сезон 14 Серия 17
29 января 1977
Роботы смерти, часть 2 The Robots of Death, Part Two
Сезон 14 Серия 18
5 февраля 1977
Роботы смерти, часть 3 The Robots of Death, Part Three
Сезон 14 Серия 19
12 февраля 1977
Роботы смерти, часть 4 The Robots of Death, Part Four
Сезон 14 Серия 20
19 февраля 1977
Когти Венг-Чанга, часть 1 The Talons of Weng-Chiang, Part One
Сезон 14 Серия 21
26 февраля 1977
Когти Венг-Чанга, часть 2 The Talons of Weng-Chiang, Part Two
Сезон 14 Серия 22
5 марта 1977
Когти Венг-Чанга, часть 3 The Talons of Weng-Chiang, Part Three
Сезон 14 Серия 23
12 марта 1977
Когти Венг-Чанга, часть 4 The Talons of Weng-Chiang, Part Four
Сезон 14 Серия 24
19 марта 1977
Когти Венг-Чанга, часть 5 The Talons of Weng-Chiang, Part Five
Сезон 14 Серия 25
26 марта 1977
Когти Венг-Чанга, часть 6 The Talons of Weng-Chiang, Part Six
Сезон 14 Серия 26
2 апреля 1977
