9,2 млн просмотров за 48 часов и 8,2 на КП: «Лэндмен» вышел на уровень мировых хитов и стал главной премьерой Paramount+

Точная дата выхода «Золотого дна 2» наконец объявлена: новый сезон сериала НТВ обещает перевернуть власть в семье Градовых

В Москву 1940-х сейчас может попасть каждый: где снимали «Враг у ворот»?

Джордж Мартин никогда не любил «Игру престолов» так, как миллионы зрителей по всему миру: у писателя совсем другой фэнтези-фаворит

А вот и планы на вечер: новый сериал Amazon со старта купается в славе — сразу дали 100% на RT и 8,7 баллов на IMDb

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Я бычок подниму, горький дым затяну: эти 4 фильма отобьют тягу к сигаретам не хуже никотиновых пластырей

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)