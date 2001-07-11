Menu
Family Guy 1999, season 3

Family Guy season 3 poster
Family Guy 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 July 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Family Guy" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Гриффины» Питер победил в конкурсе, который организовала его фирма. Ему в подарок досталась туристическая путевка для всей семьи. За некоторое время до того, как Гриффины должны отправиться в круиз, Джо видит, что с Брайаном творится что-то неладное. Оказывается, пес обладает острым обонянием и вполне может стать ищейкой. В аэропорту Брайан выходит на след человека, который пытался провезти наркотические вещества. По неосторожности пес вдохнул порошок и впал в зависимость. Он стал вести себя агрессивно. Гриффины решили, что без помощи специалиста они не обойдутся.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.1 IMDb
The Thin White Line
Season 3 Episode 1
11 July 2001
Brian Does Hollywood
Season 3 Episode 2
18 July 2001
Mr. Griffin Goes to Washington
Season 3 Episode 3
25 July 2001
One If by Clam, Two If by Sea
Season 3 Episode 4
1 August 2001
And the Wiener is...
Season 3 Episode 5
8 August 2001
Death Lives
Season 3 Episode 6
15 August 2001
Lethal Weapons
Season 3 Episode 7
22 August 2001
The Kiss Seen Around the World
Season 3 Episode 8
29 August 2001
Mr. Saturday Knight
Season 3 Episode 9
5 September 2001
Fish Out of Water
Season 3 Episode 10
19 September 2001
Emission Impossible
Season 3 Episode 11
8 November 2001
To Love and Die in Dixie
Season 3 Episode 12
15 November 2001
Screwed the Pooch
Season 3 Episode 13
29 November 2001
Peter Griffin: Husband, Father...Brother?
Season 3 Episode 14
6 December 2001
Ready, Willing, and Disabled
Season 3 Episode 15
20 December 2001
A Very Special Family Guy Freakin' Christmas
Season 3 Episode 16
21 December 2001
Brian Wallows and Peter's Swallows
Season 3 Episode 17
17 January 2002
From Method to Madness
Season 3 Episode 18
24 January 2002
Stuck Together, Torn Apart
Season 3 Episode 19
31 January 2002
Road to Europe
Season 3 Episode 20
7 February 2002
Family Guy Viewer Mail (1)
Season 3 Episode 21
14 February 2002
When You Wish Upon a Weinstein
Season 3 Episode 22
10 December 2004
