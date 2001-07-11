В 3 сезоне сериала «Гриффины» Питер победил в конкурсе, который организовала его фирма. Ему в подарок досталась туристическая путевка для всей семьи. За некоторое время до того, как Гриффины должны отправиться в круиз, Джо видит, что с Брайаном творится что-то неладное. Оказывается, пес обладает острым обонянием и вполне может стать ищейкой. В аэропорту Брайан выходит на след человека, который пытался провезти наркотические вещества. По неосторожности пес вдохнул порошок и впал в зависимость. Он стал вести себя агрессивно. Гриффины решили, что без помощи специалиста они не обойдутся.