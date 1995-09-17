Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 7 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 7 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 17 сентября 1995
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 24 сентября 1995
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 1 октября 1995
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 8 октября 1995
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 15 октября 1995
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 29 октября 1995
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 5 ноября 1995
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 19 ноября 1995
Эпизод 9
Сезон 7 / Серия 9 26 ноября 1995
Эпизод 10
Сезон 7 / Серия 10 3 декабря 1995
Эпизод 11
Сезон 7 / Серия 11 17 декабря 1995
Эпизод 12
Сезон 7 / Серия 12 7 января 1996
Эпизод 13
Сезон 7 / Серия 13 14 января 1996
Эпизод 14
Сезон 7 / Серия 14 4 февраля 1996
Эпизод 15
Сезон 7 / Серия 15 11 февраля 1996
Эпизод 16
Сезон 7 / Серия 16 18 февраля 1996
Эпизод 17
Сезон 7 / Серия 17 25 февраля 1996
Эпизод 18
Сезон 7 / Серия 18 17 марта 1996
Эпизод 19
Сезон 7 / Серия 19 24 марта 1996
Эпизод 20
Сезон 7 / Серия 20 31 марта 1996
Эпизод 21
Сезон 7 / Серия 21 14 апреля 1996
Эпизод 22
Сезон 7 / Серия 22 28 апреля 1996
Эпизод 23
Сезон 7 / Серия 23 5 мая 1996
Эпизод 24
Сезон 7 / Серия 24 19 мая 1996
Эпизод 25
Сезон 7 / Серия 25 19 мая 1996
О чем серия

В 7 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» жители города сталкиваются с очередным кошмаром на Хэллоуин. Оживает гигантская рекламная кукла, способная сравнять Спрингфилд с землей, после чего садовник Вилли начинает являться местным детям во снах.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Гран Туризмо
Гран Туризмо 12 комментариев
Оппенгеймер
Оппенгеймер 41 комментарий
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 77 комментариев
Related video
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет
Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше