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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 7 Серия 13

Симпсоны 1989 13 серия 7 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 17 сентября 1995
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 24 сентября 1995
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 1 октября 1995
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 8 октября 1995
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 15 октября 1995
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 29 октября 1995
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 5 ноября 1995
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 19 ноября 1995
Эпизод 9
Сезон 7 / Серия 9 26 ноября 1995
Эпизод 10
Сезон 7 / Серия 10 3 декабря 1995
Эпизод 11
Сезон 7 / Серия 11 17 декабря 1995
Эпизод 12
Сезон 7 / Серия 12 7 января 1996
Эпизод 13
Сезон 7 / Серия 13 14 января 1996
Эпизод 14
Сезон 7 / Серия 14 4 февраля 1996
Эпизод 15
Сезон 7 / Серия 15 11 февраля 1996
Эпизод 16
Сезон 7 / Серия 16 18 февраля 1996
Эпизод 17
Сезон 7 / Серия 17 25 февраля 1996
Эпизод 18
Сезон 7 / Серия 18 17 марта 1996
Эпизод 19
Сезон 7 / Серия 19 24 марта 1996
Эпизод 20
Сезон 7 / Серия 20 31 марта 1996
Эпизод 21
Сезон 7 / Серия 21 14 апреля 1996
Эпизод 22
Сезон 7 / Серия 22 28 апреля 1996
Эпизод 23
Сезон 7 / Серия 23 5 мая 1996
Эпизод 24
Сезон 7 / Серия 24 19 мая 1996
Эпизод 25
Сезон 7 / Серия 25 19 мая 1996
О чем серия

В 7 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» в Спрингфилд переезжает бывший американский президент. Его дом расположен напротив Гомера и Мардж. Несмотря на безупречную репутацию отставного политика, Симпсон относятся к новому соседу с недоверием.

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