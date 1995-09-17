Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 7 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 7 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 17 сентября 1995
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 24 сентября 1995
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 1 октября 1995
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 8 октября 1995
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 15 октября 1995
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 29 октября 1995
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 5 ноября 1995
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 19 ноября 1995
Эпизод 9
Сезон 7 / Серия 9 26 ноября 1995
Эпизод 10
Сезон 7 / Серия 10 3 декабря 1995
Эпизод 11
Сезон 7 / Серия 11 17 декабря 1995
Эпизод 12
Сезон 7 / Серия 12 7 января 1996
Эпизод 13
Сезон 7 / Серия 13 14 января 1996
Эпизод 14
Сезон 7 / Серия 14 4 февраля 1996
Эпизод 15
Сезон 7 / Серия 15 11 февраля 1996
Эпизод 16
Сезон 7 / Серия 16 18 февраля 1996
Эпизод 17
Сезон 7 / Серия 17 25 февраля 1996
Эпизод 18
Сезон 7 / Серия 18 17 марта 1996
Эпизод 19
Сезон 7 / Серия 19 24 марта 1996
Эпизод 20
Сезон 7 / Серия 20 31 марта 1996
Эпизод 21
Сезон 7 / Серия 21 14 апреля 1996
Эпизод 22
Сезон 7 / Серия 22 28 апреля 1996
Эпизод 23
Сезон 7 / Серия 23 5 мая 1996
Эпизод 24
Сезон 7 / Серия 24 19 мая 1996
Эпизод 25
Сезон 7 / Серия 25 19 мая 1996
О чем серия

В 7 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» между одноклассниками заключается необычная сделка: Барт продает собственную душу Милхаусу за пять долларов. Вскоре после этого с мальчиком начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональному объяснению.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пила 10
Пила 10 14 комментариев
Капкан: Судная Ночь
Капкан: Судная Ночь 7 комментариев
Синий Жук
Синий Жук 14 комментариев
Related video
Даже Кудрявцева обомлела: Лазарев раскрыл детали о сурмамах своих детей
Даже в титрах не указал: дочь снялась в одном из культовых фильмов Рязанова (фото)
Это простое правило позволило вдове Гайдая дожить до 93 лет: зарубите себе на носу
Мать Тиграна Кеосаяна была хорошенькой актрисой в молодости: вы точно ее видели (фото)
Самый ненавистный актер: этого мачо раньше обожали, а теперь на него противно даже смотреть
Тест: вы красивая, милая или сексуальная?
Цензоры обомлели от этой «горячей» сцены в «Неуловимых мстителях»: Ксанка предстала во всей красе
Народ рвет и мечет: американская дочь Александровой подверглась жесткой критике
В России считают странной: Узерли назвала эту русскую актрису лучшей из лучших
Отказали из-за ужасной улыбки: этот легендарный актер чуть не стал главной звездой «Афони»
Мужчинам с этими именами сложно признаваться в любви
«Официально»: Бузова назвала себя одной из лучших драматических актрис
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше