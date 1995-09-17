В 7 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» у Мардж появляется шанс стать частью элитного загородного клуба. Ей поступает приглашение от богатой одноклассницы, которую она не встречала много лет. Чем обернется поездка на территорию особняка?
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