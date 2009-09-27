Menu
Season premiere 27 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Simpsons" season 21 description

В 21 сезоне сериала «Симпсоны» персонажи сталкиваются с новыми неприятностями. Местный продавец комиксов изобретает супергероя Эвримена. Студия запускает в производство экранизацию, утверждая Гомера на главную роль. Из-за розыгрыша Барта школьная учительница Крабаппл остается без работы. На ее место директор Скиннер берет Захари Вона, который оказывается с учениками на одной волне. Мужское население Спрингфилда увлекается смешанными единоборствами, тогда как Мардж выступает против неоправданной жестокости на экране.

Series rating

8.7
Rate 17 votes
Homer the Whopper
Season 21 Episode 1
27 September 2009
Bart Gets a 'Z'
Season 21 Episode 2
4 October 2009
The Great Wife Hope
Season 21 Episode 3
11 October 2009
Treehouse of Horror XX
Season 21 Episode 4
18 October 2009
The Devil Wears Nada
Season 21 Episode 5
15 November 2009
Pranks and Greens
Season 21 Episode 6
22 November 2009
Rednecks and Broomsticks
Season 21 Episode 7
29 November 2009
O Brother, Where Bart Thou?
Season 21 Episode 8
13 December 2009
Thursdays with Abie
Season 21 Episode 9
3 January 2010
Once Upon a Time in Springfield
Season 21 Episode 10
10 January 2010
Million Dollar Maybe
Season 21 Episode 11
31 January 2010
Boy Meets Curl
Season 21 Episode 12
14 February 2010
The Color Yellow
Season 21 Episode 13
21 February 2010
Postcards from the Wedge
Season 21 Episode 14
14 March 2010
Stealing First Base
Season 21 Episode 15
21 March 2010
The Greatest Story Ever Doh'd
Season 21 Episode 16
28 March 2010
American History X-cellent
Season 21 Episode 17
11 April 2010
Chief of Hearts
Season 21 Episode 18
18 April 2010
The Squirt and the Whale
Season 21 Episode 19
25 April 2010
To Surveil, with Love
Season 21 Episode 20
2 May 2010
Moe Letter Blues
Season 21 Episode 21
9 May 2010
The Bob Next Door
Season 21 Episode 22
16 May 2010
Judge Me Tender
Season 21 Episode 23
23 May 2010
