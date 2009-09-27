В 21 сезоне сериала «Симпсоны» персонажи сталкиваются с новыми неприятностями. Местный продавец комиксов изобретает супергероя Эвримена. Студия запускает в производство экранизацию, утверждая Гомера на главную роль. Из-за розыгрыша Барта школьная учительница Крабаппл остается без работы. На ее место директор Скиннер берет Захари Вона, который оказывается с учениками на одной волне. Мужское население Спрингфилда увлекается смешанными единоборствами, тогда как Мардж выступает против неоправданной жестокости на экране.