В 13 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» знакомство со студентами вынуждает Лизу посещать школу и университет одновременно. Между тем Барт подцепляет странную китайскую болезнь, из-за которой его ограждают от общества.
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