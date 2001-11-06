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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 13 Серия 19

Симпсоны 1989 19 серия 13 сезон

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Все серии 13 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 12
Сезон 13 / Серия 1 6 ноября 2001
Постукивание родителей
Сезон 13 / Серия 2 11 ноября 2001
Гомер «Мо»
Сезон 13 / Серия 3 18 ноября 2001
Влюблённый мистер Бёрнс
Сезон 13 / Серия 4 2 декабря 2001
Потерянные годы
Сезон 13 / Серия 5 9 декабря 2001
Она небольшой веры
Сезон 13 / Серия 6 16 декабря 2001
Скандал в семье
Сезон 13 / Серия 7 6 января 2002
Мардж против сахара
Сезон 13 / Серия 8 20 января 2002
Сломанная челюсть
Сезон 13 / Серия 9 27 января 2002
Почти пристойное предложение
Сезон 13 / Серия 10 10 февраля 2002
Барт знает, что хочет
Сезон 13 / Серия 11 17 февраля 2002
Последний пистолет на западе
Сезон 13 / Серия 12 24 февраля 2002
Старик и ключ
Сезон 13 / Серия 13 10 марта 2002
Книжные истории
Сезон 13 / Серия 14 17 марта 2002
Во всём виновата Лиза
Сезон 13 / Серия 15 31 марта 2002
Уикэнд у Бернси
Сезон 13 / Серия 16 7 апреля 2002
Дни шуток над Гомером
Сезон 13 / Серия 17 21 апреля 2002
Я яростный и жёлтый
Сезон 13 / Серия 18 28 апреля 2002
Добрый Апу
Сезон 13 / Серия 19 5 мая 2002
Маленькая девочка во взрослой жизни
Сезон 13 / Серия 20 12 мая 2002
Опасная игра
Сезон 13 / Серия 21 19 мая 2002
У папы новенький значок
Сезон 13 / Серия 22 22 мая 2002
О чем серия

В 13 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что Апу изменяет своей второй половинке с другой женщиной. Гомер сталкивается с моральной дилеммой: рассказать Манджуле правду и тем самым разрушить чужой брак или промолчать.

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