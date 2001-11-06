В 13 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что Апу изменяет своей второй половинке с другой женщиной. Гомер сталкивается с моральной дилеммой: рассказать Манджуле правду и тем самым разрушить чужой брак или промолчать.
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