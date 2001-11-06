В 13 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» в городе происходит чествование Гомера. Жители организуют праздник, который оказывается на грани срыва, когда с небес спускаются пришельцы. Чем завершится столкновение с Кэнгом и Кодосом?
Related video
При виде молодого Джигарханяна учащается пульс: в старости утратил истинный облик
Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»
Цветовой тест: в чем ваша тайная сила?
Эту русскую народную песню невозможно перевести на другие языки: иностранцы ее обожают
Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков
Скандал с наследством Зайцева: сыну не достались миллионы легендарного кутюрье
Соседов назвал имя лучшей певицы России: многие смеются над звездой
Дочь Киркорова превращается в гламурную куклу: фото рук девочки вызвало ужас у людей
«Сексуальная и зазывная»: как выглядела любовница мужа Варлей
Женщины с этими именами чаще других остаются старыми девами
Деньги брать отказался: раскрыты детали разговора Пугачевой с влиятельным мужчиной из России
93-летняя Пахмутова каждый день ест одно и то же блюдо: даже коронавирус навредить не смог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail