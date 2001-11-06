В 13 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» у миллиардера Бернса появляется новая любовь. Чтобы произвести на молодую Глорию должное впечатление, богач обращается за помощью к Гомеру. Все меняется, когда девушку похищает бывший бойфренд.
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