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Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
Skazka o poteryannom vremeni
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
По мотивам одноименной сказки Евгения Шварца.
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Страна
СССР
Продолжительность
20 минут
Год выпуска
1978
Премьера в мире
1 января 1978
Дата выхода
1 января 1978
СССР
Производство
Ekran
Другие названия
Skazka o poteryannom vremeni, Казка про загублений час, Сказка о потерянном времени
В ролях
Тамара Дмитриева
Светлана Харлап
Зинаида Нарышкина
Сергей Цейц
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Советские сказки про Новый год
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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