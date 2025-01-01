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Постер фильма Сказка о потерянном времени
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Киноафиша Фильмы Сказка о потерянном времени

Сказка о потерянном времени

Skazka o poteryannom vremeni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам одноименной сказки Евгения Шварца.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Дата выхода
1 января 1978 СССР
Производство Ekran
Другие названия
Skazka o poteryannom vremeni, Казка про загублений час, Сказка о потерянном времени
В ролях
Тамара Дмитриева
Светлана Харлап
Зинаида Нарышкина
Сергей Цейц
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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