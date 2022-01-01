Пять лучших американских сериалов 2020 года, которые вы могли пропустить

Популярность многосерийных фильмов последние годы стремительно росла, но в 2020 году зрительская потребность в них по-настоящему взлетела. Множество людей перешли на удаленную работу или сделали паузу в карьере, свободного времени стало больше, а просмотр интересного сериала в уютной домашней обстановке – отличный отдых, позволяющий отвлечься от реалий и погрузиться в мир переживаний и приключений вместе с главными героями.

Перри Мейсон

События разворачиваются в начале 30-х годов прошлого века. Главный герой – легендарный адвокат, который берется за самые сложные дела и применяет нестандартные методы защиты своих подопечных. Изучив материалы официального расследования, Перри Мейсон проводит свое, независимое, чтобы обладать полной и объективной картиной. Его верный помощник – Пол Дрейк, частный детектив, всегда готовый найти недостающие кусочки пазла от дела или разузнать побольше правды об обвиняемом. В период разгара Великой депрессии Мейсон начинает работать над одним из самых нашумевших дел десятилетий. Сериал основан на романах Эрла Стэнли Гарднера, а все персонажи имеют прототипов в реальной жизни.

Чужак

Ральф Андерсон – мрачный детектив из небольшого городка в штате Оклахома. Однажды на месте преступления он находит изуродованное тело мальчика. Свидетельские показания и видеозаписи с камер указывают на Терри Мейтленда. Подозреваемый – тренер молодежной бейсбольной команды, счастливый отец двоих детей. Прямо во время очередного матча полиция берет его под арест, но в ходе допроса и расследования выясняется, что у мужчины есть железное алиби. Когда произошло чудовищное убийство, Терри был в другом городе, на конференции, и этот факт также подтверждают записи видеонаблюдения и свидетели. Следствие оказывается в сложном тупике, и Ральфу нужно понять, как разгадать загадку, чтобы настоящий убийца не смог сбежать от правосудия.

Авеню 5

События разворачиваются в недалеком будущем. Горящие путевки к морскому берегу уже не актуальны, основной отраслью туризма становятся космические круизы. «Авеню 5» – космический шаттл, который везет тысячи любознательных пассажиров вокруг Сатурна и неожиданно терпит бедствие. Путешествие, которое должно было продлиться восемь недель и принести массу приятных впечатлений, растягивается на три долгих года. Дело осложняется тем, что судно передвигалось на автопилоте, а весь экипаж состоит из актеров, которые не представляют, как вести себя во внештатной ситуации.

Беги

Руби – домохозяйка, которой приелось однообразное существование. Билли – одаренный гуру, переживающий личностный кризис. Семнадцать лет назад главные герои заключили договоренность: если кто-то из них напишет другому «Беги» и получит такой же ответ – они должны бросить все, встретиться на нью-йоркском железнодорожном вокзале и уехать в путешествие по США. Однажды этот момент наступает, и персонажи оставляют привычную жизнь, чтобы броситься в приключения.

Отыграть назад

Грейс Фрейзер – успешный психолог, счастливая жена и мама. Жизнь течет размеренно и стабильно, но внезапно в ней появляется Елена – таинственная девушка, которая начинает постоянно встречаться главной героине. Вскоре выясняется, что Елена убита, а подозрение падает на мужа Грейс.