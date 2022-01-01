Многие зрители, оценив все самые нашумевшие позиции из рейтинга популярных многосерийных фильмов, начинают ошибочно считать, что им больше смотреть нечего. Но даже среди новинок есть проекты, незаслуженно упущенные поклонниками сериалов.
Популярность многосерийных фильмов последние годы стремительно росла, но в 2020 году зрительская потребность в них по-настоящему взлетела. Множество людей перешли на удаленную работу или сделали паузу в карьере, свободного времени стало больше, а просмотр интересного сериала в уютной домашней обстановке – отличный отдых, позволяющий отвлечься от реалий и погрузиться в мир переживаний и приключений вместе с главными героями.
События разворачиваются в начале 30-х годов прошлого века. Главный герой – легендарный адвокат, который берется за самые сложные дела и применяет нестандартные методы защиты своих подопечных. Изучив материалы официального расследования, Перри Мейсон проводит свое, независимое, чтобы обладать полной и объективной картиной. Его верный помощник – Пол Дрейк, частный детектив, всегда готовый найти недостающие кусочки пазла от дела или разузнать побольше правды об обвиняемом. В период разгара Великой депрессии Мейсон начинает работать над одним из самых нашумевших дел десятилетий. Сериал основан на романах Эрла Стэнли Гарднера, а все персонажи имеют прототипов в реальной жизни.
Ральф Андерсон – мрачный детектив из небольшого городка в штате Оклахома. Однажды на месте преступления он находит изуродованное тело мальчика. Свидетельские показания и видеозаписи с камер указывают на Терри Мейтленда. Подозреваемый – тренер молодежной бейсбольной команды, счастливый отец двоих детей. Прямо во время очередного матча полиция берет его под арест, но в ходе допроса и расследования выясняется, что у мужчины есть железное алиби. Когда произошло чудовищное убийство, Терри был в другом городе, на конференции, и этот факт также подтверждают записи видеонаблюдения и свидетели. Следствие оказывается в сложном тупике, и Ральфу нужно понять, как разгадать загадку, чтобы настоящий убийца не смог сбежать от правосудия.
События разворачиваются в недалеком будущем. Горящие путевки к морскому берегу уже не актуальны, основной отраслью туризма становятся космические круизы. «Авеню 5» – космический шаттл, который везет тысячи любознательных пассажиров вокруг Сатурна и неожиданно терпит бедствие. Путешествие, которое должно было продлиться восемь недель и принести массу приятных впечатлений, растягивается на три долгих года. Дело осложняется тем, что судно передвигалось на автопилоте, а весь экипаж состоит из актеров, которые не представляют, как вести себя во внештатной ситуации.
Руби – домохозяйка, которой приелось однообразное существование. Билли – одаренный гуру, переживающий личностный кризис. Семнадцать лет назад главные герои заключили договоренность: если кто-то из них напишет другому «Беги» и получит такой же ответ – они должны бросить все, встретиться на нью-йоркском железнодорожном вокзале и уехать в путешествие по США. Однажды этот момент наступает, и персонажи оставляют привычную жизнь, чтобы броситься в приключения.
Грейс Фрейзер – успешный психолог, счастливая жена и мама. Жизнь течет размеренно и стабильно, но внезапно в ней появляется Елена – таинственная девушка, которая начинает постоянно встречаться главной героине. Вскоре выясняется, что Елена убита, а подозрение падает на мужа Грейс.