Что делать, когда жизнь наскучила? Конечно же, бежать. Новый сериал от создателей «Дряни» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж повествует о двух скрытых неудачниках по жизни. Руби застряла в душном кругу «американской мечты» с мужем, детьми и йогой по воскресеньям. Билли учит других счастливой жизни, говоря высокодуховные речи, но сам в них не веря. К тому же им давно манипулирует его же ассистентка. Руби и Билли еще в колледже пообещали друг другу, что если один из них напишет другому «Беги», то они сразу бросают все и встречаются в определенном месте и в точное время. Осталось только побежать.