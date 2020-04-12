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Постер к сериалу Беги
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Беги
Беги (2020 - 2020) RUN 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 3 часа 30 минут
О чем сериал

Что делать, когда жизнь наскучила? Конечно же, бежать. Новый сериал от создателей «Дряни» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж повествует о двух скрытых неудачниках по жизни. Руби застряла в душном кругу «американской мечты» с мужем, детьми и йогой по воскресеньям. Билли учит других счастливой жизни, говоря высокодуховные речи, но сам в них не веря. К тому же им давно манипулирует его же ассистентка. Руби и Билли еще в колледже пообещали друг другу, что если один из них напишет другому «Беги», то они сразу бросают все и встречаются в определенном месте и в точное время. Осталось только побежать.

Беги - трейлер сериала
Беги
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Вики Джонс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Донал Глисон
Донал Глисон Билли Джонсон
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер Ruby Richardson
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Рич Соммер
Рич Соммер
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Беги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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