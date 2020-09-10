«Джули и призраки» — это фэнтезийный мюзикл о старшекласснице, которая утрачивает наслаждение от выступлений и любимой музыки после гибели близкого человека. Однажды в старой студии умершей матери девушка обнаруживает парней школьного возраста, членов популярной в 1995 году группы. Люк, Алекс и Реджи оказываются привидениями. Когда-то на этом месте был гараж, где они репетировали свои песни. Молина организует с ребятами новый бэнд, вот только никто не должен узнать, что участники коллектива не совсем живы...