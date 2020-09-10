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Постер к сериалу Джули и призраки
Постер к сериалу Джули и призраки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Джули и призраки
Джули и призраки (2020 - 2020) Julie and the Phantoms 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«Джули и призраки» — это фэнтезийный мюзикл о старшекласснице, которая утрачивает наслаждение от выступлений и любимой музыки после гибели близкого человека. Однажды в старой студии умершей матери девушка обнаруживает парней школьного возраста, членов популярной в 1995 году группы. Люк, Алекс и Реджи оказываются привидениями. Когда-то на этом месте был гараж, где они репетировали свои песни. Молина организует с ребятами новый бэнд, вот только никто не должен узнать, что участники коллектива не совсем живы...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марси Т. Хауз
Бу Бу Стюарт
Бу Бу Стюарт Willie
Шайен Джексон
Стив Бачич
Стив Бачич
Чарльз Гиллеспи Luke
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Джули и призраки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
Netflix решил закрыть музыкальный сериал «Джули и призраки» после первого сезона
Netflix решил закрыть музыкальный сериал «Джули и призраки» после первого сезона
Слушать саундтрек сериала Джули и призраки
Кадры из сериала
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