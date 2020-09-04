Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Вдали
Постер к сериалу Вдали
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Вдали
Вдали (2020 - 2020) Away 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

«Вдали» — это новое десятисерийное шоу Netflix, действие которого разворачивается вокруг женщины-астронавта по имени Эмма Грин. Героиня, всю жизнь мечтающая побывать в дальних глубинах космосах, наконец получает такую возможность. Ей предлагают отправиться на Марс в команде международного экипажа. Грин соглашается, осознавая, что ее муж и маленькая дочь будут вынуждены провести в изоляции от нее несколько лет. Уже на борту космического корабля Эмма понимает, что это путешествие будет гораздо сложнее, чем она рассчитывала.

Вдали - трейлер сериала
Вдали
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хилари Суонк
Хилари Суонк Emma Green
Джош Чарльз
Джош Чарльз Matt Logan
Моник Кёрнен
Моник Кёрнен
Марк Иванир
Марк Иванир Misha Popov
Габриель Роз
Габриель Роз
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Вдали - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Вдали
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши