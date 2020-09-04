«Вдали» — это новое десятисерийное шоу Netflix, действие которого разворачивается вокруг женщины-астронавта по имени Эмма Грин. Героиня, всю жизнь мечтающая побывать в дальних глубинах космосах, наконец получает такую возможность. Ей предлагают отправиться на Марс в команде международного экипажа. Грин соглашается, осознавая, что ее муж и маленькая дочь будут вынуждены провести в изоляции от нее несколько лет. Уже на борту космического корабля Эмма понимает, что это путешествие будет гораздо сложнее, чем она рассчитывала.