«Я. Начало» — многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Apple TV+. Действие сериала фокусируется на жизни и развитии ребенка с самого его рождения. Создатели «Я. Начало» показывают первые дни жизни главных героев, внимательно наблюдая за их первой улыбкой, неуверенными шагами, не совсем правильными, но такими важными словами. Зритель может увидеть, как ребенок начинает думать, делать логические выводы, осознавать самого себя и своих родителей. Закадровый текст к каждой серии читает Оливия Колман.