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Киноафиша Сериалы Я. Начало
Я. Начало (2020 - 2020) Becoming You 12+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 41 минута
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 4 часа 6 минут
О чем сериал

«Я. Начало» — многосерийное документальное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Apple TV+. Действие сериала фокусируется на жизни и развитии ребенка с самого его рождения. Создатели «Я. Начало» показывают первые дни жизни главных героев, внимательно наблюдая за их первой улыбкой, неуверенными шагами, не совсем правильными, но такими важными словами. Зритель может увидеть, как ребенок начинает думать, делать логические выводы, осознавать самого себя и своих родителей. Закадровый текст к каждой серии читает Оливия Колман.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оливия Колман
Оливия Колман Narrator
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Я. Начало - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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