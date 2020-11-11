«Веселый дом Aunty Donna» — многосерийное комедийное скетч-шоу, дистрибуцией которого занимается стриминговая платформа Netflix. В центре сюжета известное комедийное австралийское трио, которое называет себя не иначе как Aunty Donna. В команду входят Майкл Сэмьюэл Бонанно, Закари Райан и Броден Келли. В течение многих лет актеры гастролировали по всему миру, а в конце прошлого года получили свое собственное шоу. В каждом новом эпизоде они перевоплощаются в неожиданных персонажей и попадают в совершенно дикие и абсурдные ситуации.