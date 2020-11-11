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Постер к сериалу Веселый дом Aunty Donna
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Веселый дом Aunty Donna
Веселый дом Aunty Donna (2020 - 2020) Aunty Donna's Big Ol' House of Fun 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 0 минут
О чем сериал

«Веселый дом Aunty Donna» —  многосерийное комедийное скетч-шоу, дистрибуцией которого занимается стриминговая платформа Netflix. В центре сюжета известное комедийное австралийское трио, которое называет себя не иначе как Aunty Donna. В команду входят Майкл Сэмьюэл Бонанно, Закари Райан и Броден Келли. В течение многих лет актеры гастролировали по всему миру, а в конце прошлого года получили свое собственное шоу. В каждом новом эпизоде они перевоплощаются в неожиданных персонажей и попадают в совершенно дикие и абсурдные ситуации.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Каран Сони
Каран Сони
Джек Куэйд
Джек Куэйд
Скотт Окерман
Скотт Окерман
Марк Сэмюэл Бонанно
Броден Келли
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Веселый дом Aunty Donna - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Веселый дом Aunty Donna
Кадры из сериала
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