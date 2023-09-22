Джейми сожалеет о разрыве со своей девушкой, а Мэриан необходимо расслабиться. В поисках нового начала они отправляются в неожиданное путешествие в Таллахасси. Все быстро идет наперекосяк, когда пара пересекается с группой неумелых преступников.
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Первый фильм, поставленный Итаном Коэном без участия его брата Джоэла Коэна. Первым сольным проектом Джоэла был Трагедия Макбета (2021).