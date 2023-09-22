Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Красотки в бегах
4.7
Красотки в бегах - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Красотки в бегах
4.7

Красотки в бегах

, 2024
Drive-Away Dolls
Великобритания, США / боевик, комедия, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Красотки в бегах
4.7
Красотки в бегах - Трейлер 2
Красотки в бегах  Трейлер 2

О фильме

Джейми сожалеет о разрыве со своей девушкой, а Мэриан необходимо расслабиться. В поисках нового начала они отправляются в неожиданное путешествие в Таллахасси. Все быстро идет наперекосяк, когда пара пересекается с группой неумелых преступников.

В ролях

Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Jamie
Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан
Marian
Джои Злотник
Джои Злотник
The Goon
Бини Фелдштейн
Бини Фелдштейн
Sukie
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Penis Collector
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Senator Gary Channel
С. Дж. Уилсон
The Goon
Колман Доминго
Колман Доминго
The Chief
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Curlie
Connie Jackson
Aunt Ellis
Режиссер Итан Коэн
Сценарист Итан Коэн, Триша Кук
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 марта 2024
Премьера в мире 22 сентября 2023
Дата выхода
22 февраля 2024 Австралия MA 15+
7 марта 2024 Австрия
23 февраля 2024 Азербайджан
10 апреля 2024 Бельгия 16
22 марта 2024 Болгария
23 февраля 2024 Бразилия 14
15 марта 2024 Великобритания 15
7 марта 2024 Германия 16
22 февраля 2024 Грузия R
22 февраля 2024 Дания 15
22 февраля 2024 Израиль 16
15 марта 2024 Ирландия 16
23 февраля 2024 Испания
7 марта 2024 Италия 6+
23 февраля 2024 Канада R
22 марта 2024 Кыргызстан
22 сентября 2023 Латвия (none)
22 сентября 2023 Литва
23 февраля 2024 Молдавия
22 февраля 2024 Нидерланды 16
22 марта 2024 Норвегия 15
23 февраля 2024 Польша
21 марта 2024 Португалия
23 февраля 2024 США R
21 марта 2024 Словакия 12
23 февраля 2024 Таджикистан
22 марта 2024 Узбекистан
22 марта 2024 Финляндия Tulossa
3 апреля 2024 Франция
13 марта 2024 Чехия
22 марта 2024 Швеция 15
7 июня 2024 Япония
Сборы в мире $7 935 363
Производство Focus Features, Working Title Films
Другие названия
Drive-Away Dolls, Dos chicas a la fuga, El amor es un viaje en trineo al infierno, Bonecas em Fuga, Drive Away Dykes, Filles en cavale, Garotas em Fuga, Henry James' Drive-Away Dykes, Kaçak Kızlar, Seiklejad, Ss'ee Bouba, Szökevény csajok, Żegnajcie, laleczki, Красотки в бегах, Лялі їдуть далі, ドライブアウェイ・ドールズ, 出走俏娇娃, 浪跡女孩, 驾车出走的女人, Drive-Away Dykes, Păpuși fugare

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 16 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Красотки в бегах - Трейлер 2
Красотки в бегах Трейлер 2
Красотки в бегах - Трейлер
Красотки в бегах Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Успеть до курантов: топ-15 киношедевров 2024 года, которые нельзя пропустить
27 декабря 2024 13:35 Успеть до курантов: топ-15 киношедевров 2024 года, которые нельзя пропустить Вспоминаем самые важные фильмы уходящего года, которые останутся в истории кинематографа.
Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан завладевают чемоданчиком в трейлере «Красоток в бегах»
7 февраля 2024 13:27 Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан завладевают чемоданчиком в трейлере «Красоток в бегах» Пристегивайте ремни, детки, мы отправляемся в путешествие.
Обри Плаза, Крис Эванс и Маргарет Куэлли снимутся в новом фильме Итана Коэна
25 января 2024 15:07 Обри Плаза, Крис Эванс и Маргарет Куэлли снимутся в новом фильме Итана Коэна Братья Коэн продолжают работать отдельно, но подумывают о воссоединении.
Снова вместе: братья Коэн работают над новым совместным фильмом
10 июля 2023 10:24 Снова вместе: братья Коэн работают над новым совместным фильмом Работа над данной картиной может оказаться для постановщиков приоритетнее разработки сольных проектов.
Вышел трейлер первого сольного фильма Итана Коэна «Красотки в бегах»
26 июня 2023 12:49 Вышел трейлер первого сольного фильма Итана Коэна «Красотки в бегах» В дорожной криминальной комедии сыграли Маргарет Куэлли, Джеральдин Вишванатан, Педро Паскаль и Мэтт Дэймон.
«Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon
27 апреля 2023 14:27 «Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon Драма о создании атомной бомбы, наводящий ужас хоррор и роуд-муви, напоминающее «Тельму и Луизу».
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше