Жила-была на свете девочка Оля, которая ничего не слышала о легендарном древнегреческом ученом Архимеде. Чтобы исправить это досадное недоразумение, ее друг Коля решил познакомить ее с Архимедом и его изобретениями самым наглядным образом. С помощью машины времени ребята перенеслись в город Сиракузы, который во времена Архимеда был лакомым кусочком для римлян. Однако жители города вовсе не боялись нападения, потому что гениальный ум ученого мог изобрести самую надежную защиту. Так Оля узнала, как имя Архимеда вошло в историю.
Коля и Оля учатся в школе. Как известно, в этом возрасте голова больше занята прогулками и баловством, а не математикой. Но наши герои попадают в древние Сиракузы, где знакомятся с Архимедом, становятся свидетелями его открытий и даже участвуют в боях с римлянами. Мультик отлично подойдет для детей, чтобы в ненавязчивой форме преподать им законы Архимеда.