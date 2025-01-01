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Постер мультфильма Коля, Оля и Архимед
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Киноафиша Фильмы Коля, Оля и Архимед

Коля, Оля и Архимед

Kolya, Olya and Archimedes 18+
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О фильме

Жила-была на свете девочка Оля, которая ничего не слышала о легендарном древнегреческом ученом Архимеде. Чтобы исправить это досадное недоразумение, ее друг Коля решил познакомить ее с Архимедом и его изобретениями самым наглядным образом. С помощью машины времени ребята перенеслись в город Сиракузы, который во времена Архимеда был лакомым кусочком для римлян. Однако жители города вовсе не боялись нападения, потому что гениальный ум ученого мог изобрести самую надежную защиту. Так Оля узнала, как имя Архимеда вошло в историю.

  • Режиссером мультфильма выступил Юрий Прытков – создатель таких анимационных фильмов, как «Чуня» (1968), «Заяц Коська и родничок» (1954), «Как ослик грустью заболел» (1987). 
  • Алексей Грибов, голосом которого в мультфильме говорит Архимед, также работал над озвучиванием других проектов Юрия Прыткова – «Песенка мышонка» (1967), «В стране невыученных уроков» (1969), «Дядя Миша» (1970). 
  • Помимо «Коли, Оли и Архимеда», Юрий Прытков создал серию мультфильмов «Наш друг Пишичитай» (1978-1980), которые выполняли не только развлекательную, но и образовательную функцию. 
  • В 2000 году по мотивам мультфильма была выпущена одноименная аудиосказка.

Коля и Оля учатся в школе. Как известно, в этом возрасте голова больше занята прогулками и баловством, а не математикой. Но наши герои попадают в древние Сиракузы, где знакомятся с Архимедом, становятся свидетелями его открытий и даже участвуют в боях с римлянами. Мультик отлично подойдет для детей, чтобы в ненавязчивой форме преподать им законы Архимеда.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1972
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kolya, Olya i Arkhimed, Kolya, Olya and Archimedes, Коля, Оля и Архимед
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Ольга Громова
Юрий Андреев
Евгений Весник
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Коля, Оля и Архимед

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