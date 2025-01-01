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По щучьему велению
По щучьему велению
Po shchuchemu veleniyu
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Кукольная экранизация знаменитой сказки.
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Страна
СССР
Продолжительность
30 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
1 января 1970
Дата выхода
1 января 1970
СССР
Производство
Ekran
Другие названия
Po shchuchemu veleniyu, At the Pike's Behest, По щучьему велению, За щучим велінням
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Анатолий Кубацкий
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Советские мультфильмы
Рейтинг фильма
6.0
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10
голосов
6
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