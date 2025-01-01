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Киноафиша Фильмы По щучьему велению

По щучьему велению

Po shchuchemu veleniyu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Кукольная экранизация знаменитой сказки.

Страна СССР
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 1 января 1970
Дата выхода
1 января 1970 СССР
Производство Ekran
Другие названия
Po shchuchemu veleniyu, At the Pike's Behest, По щучьему велению, За щучим велінням
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
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6 IMDb
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