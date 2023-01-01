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Мы ищем кляксу Мы ищем кляксу
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Мы ищем кляксу, 1969

1969 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герои мультфильма, мальчик и девочка, оказались в гостях у известного художника Петра Ивановича. Живописец как раз показывал юным пионерам свои наброски, когда девочка нечаянно пролила чернила на альбом с рисунками. Петр Иванович хотел было вывести кляксу, однако та неожиданно ожила и скрылась между страниц альбома. Понятно, что убежала она с одной-единственной целью – испачкать рисунки. Чтобы остановить негодницу, Петр Иванович нарисовал своих гостей – мальчика и девочку, и они отправились в путешествие по страницам альбома.

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка, написанная Владимиром Сутеевым – известным советским писателем, художником-мультипликатором, сценаристом. 
  • Режиссер Владимир Полковников в своем творчестве не раз обращался к произведениям Владимира Сутеева. По его сказкам Полковниковым были сняты мультфильмы «Волшебный магазин» (1953), «Грибок-теремок» (1958), «Раз-два, дружно!» (1967). 
  • Актриса Анастасия Георгиевская позднее озвучивала Бабу-Ягу еще в одном мультфильме – «Василиса Прекрасная» режиссера Владимира Пекаря. 
  • В 1972 году в серии «Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов» в московском издательстве «Искусство» вышла книга Владимира Сутеева «Мы ищем кляксу» с иллюстрациями из мультфильма.

Мальчик и девочка наведались в мастерскую художника, который показал им иллюстрации к сказкам. Настоящей неприятностью обернулась поставленная на одном из рисунков клякса. И вот художник уже пошел за пятновыводителем, но клякса ожила, а дети решили догнать вредину.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1969
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Клара Румянова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Тамара Дмитриева
Алексей Полевой
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