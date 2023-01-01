Мы ищем кляксу, 1969

Герои мультфильма, мальчик и девочка, оказались в гостях у известного художника Петра Ивановича. Живописец как раз показывал юным пионерам свои наброски, когда девочка нечаянно пролила чернила на альбом с рисунками. Петр Иванович хотел было вывести кляксу, однако та неожиданно ожила и скрылась между страниц альбома. Понятно, что убежала она с одной-единственной целью – испачкать рисунки. Чтобы остановить негодницу, Петр Иванович нарисовал своих гостей – мальчика и девочку, и они отправились в путешествие по страницам альбома.