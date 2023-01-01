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Кошкин дом Кошкин дом
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Кошкин дом, 1982

1982 / СССР
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10 голосов
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О фильме

Кукольный мультфильм по сказке Маршака.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 1 января 1958
Премьера в мире 1 января 1958
Возраст 18+
Режиссер
Марианна Новогрудская
В ролях
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
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