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Кошкин дом
Кошкин дом, 1982
1982 / СССР
7.1
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10
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Жанр:
детский
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О фильме
Кукольный мультфильм по сказке Маршака.
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7.1
Оцените
10
голосов
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
1982
Премьера в России
1 января 1958
Премьера в мире
1 января 1958
Возраст
18+
Режиссер
Марианна Новогрудская
В ролях
Ирина Муравьева
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Советские мультфильмы
Рейтинг фильма
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Оцените
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2 постера
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