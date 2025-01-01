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Постер мультфильма Фока - на все руки дока
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Фока - на все руки дока

Foka: Na vse ruki doka 18+
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О фильме

Жил-был царь Балдей. Решил он выдать замуж свою дочку Белёну, но вот беда, ее возлюбленный – воевода – был царю не по душе. Тогда он послал воеводу за тридевять земель, а сам пригласил к царевне иностранных женихов. Однако Белёна согласилась выйти замуж только за того, кто выполнит три сложных задания. Все испытания с блеском прошел русский кузнец Фока, но от награды – руки царской дочери – отказался. Пришлось Балдею смириться с выбором наследницы и выдать ее замуж за воеводу.

  • Мультфильм снят по одноименной сказке советского писателя и драматурга Евгения Пермяка. 
  • Режиссер анимационного фильма Роман Давыдов в своем творчество много раз обращался к сказочным и былинным сюжетам. Именно он создал такие мультфильмы, как «Детство Ратибора» (1973), «Василиса Микулишна» (1975), «Сказ о Евпатии Коловрате» (1985). 
  • Народный артист РСФСР Георгий Милляр озвучил в мультфильме шута. При этом в подобном шутовском образе актер появился в двух фильмах – «Новые похождения Кота в сапогах» (1958) и «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970). 
  • Композитор Юрий Буцко, написавший музыку к «Фоке…», в своем творчестве не раз использовал фольклорные темы и мотивы. Ряд написанных им симфоний-сюит стилистически отсылает к древнерусской старине.

Жил в одном царстве простой ремесленник по имени Фока. У царя была дочь, которой искали достойного жениха. Того, кто ей нравился, отец отослал за тридевять земель, а двум другим претендентам придумывал испытания. Но не могли они справиться с ними, только мужик Фока все выполнял.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1972
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Foka: Na vse ruki doka, Foca the Handiman, Фока - на все руки дока
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Петр Вишняков
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Фока - на все руки дока

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