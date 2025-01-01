Жил-был царь Балдей. Решил он выдать замуж свою дочку Белёну, но вот беда, ее возлюбленный – воевода – был царю не по душе. Тогда он послал воеводу за тридевять земель, а сам пригласил к царевне иностранных женихов. Однако Белёна согласилась выйти замуж только за того, кто выполнит три сложных задания. Все испытания с блеском прошел русский кузнец Фока, но от награды – руки царской дочери – отказался. Пришлось Балдею смириться с выбором наследницы и выдать ее замуж за воеводу.
Жил в одном царстве простой ремесленник по имени Фока. У царя была дочь, которой искали достойного жениха. Того, кто ей нравился, отец отослал за тридевять земель, а двум другим претендентам придумывал испытания. Но не могли они справиться с ними, только мужик Фока все выполнял.