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Вовка в Тридевятом царстве Вовка в Тридевятом царстве
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Вовка в Тридевятом царстве, 1965

1965 / СССР
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Школьник-лентяй Вовка мечтает о сказочной жизни: он не хочет трудиться сам и готов отдать всю сложную работу помощникам – только бы вот найти таких! Благодаря школьной библиотекарше и книжке “Сделай сам” желание Вовки исполняется: он попадает волшебную страну, где знакомится с персонажами своих любимых произведений.

Путешествуя по сказочным сюжетам, герой встречает царя-маляра, попадает в гости к Старухе у моря и ссорится с Золотой рыбкой, участвует в Слете юных Василис по обмену премудростями, находит Двоих из ларца, а потом пытается кулинарить, но едва не губит при этом Печку. В конце-концов, Вовка понимает, что “без труда не выловишь и рыбку из пруда”.

Рисованная сказка “Вовка в тридевятом царстве” – один из самых популярных мультфильмов режиссера Бориса Степанцева, автора серии мультфильмов о Карлсоне, “Мухи-цокотухи” и “Щелкунчика”. В основе лежит произведение Вадима Коростылева, который сам сделал из него сценарий. Коростылев создавал сценарии для “Айболита-66”, “Короля-оленя” и “Тайны Снежной королевы”, а также придумал стихи для песни “Улыбка” из культового советского фильма “Карнавальная ночь”.

  • Мультфильм получил разрешительное удостоверение на прокат 4 мая 1965 года – эта дата считается официальным днем рождения “Вовки в Тридевятом царстве”.
  • По официальной версии, “Вовка в Тридевятом царстве” появился благодаря заказу вышестоящего руководства снять мультфильм, прославляющий значение труда в жизни советского человека.
  • Вовка в мультфильме заговорил голосом Рины Зеленой, а Василису Премудрую и Золотую рыбку озвучила Клара Румянова, подарившая голос Зайцу из “Ну, погоди!”.
  • В ноябре 2013 году в Центральном районе Новосибирска главному герою мультфильма Степанцева установили памятник: лентяя-мечтателя Вовку изобразили лежащим на царском троне. Автором скульптурной композиции стал уроженец Новосибирска Алексей Агриколянский.
  • Дочь писателя Вадима Коростылева Марина признавалась, что отец частично списал главного героя с нее, придав ему и свои черты. Так, например, Марина Вадимовна узнала себя во реплике «Хочешь – пирожное, хочешь – мороженое!».
  • Рина Зеленая была известная тем, что всегда переписывала тексты для озвучивания своих героев. Многие фразочки для Вовки придумала именно она. Так, например, слова Вовки о Старухе – «она весь рот откроет» – принадлежали авторству Зеленой.
  • Печку озвучивала актриса Эмилия Трейвас, известная по роли Трындычихи из «Свадьбы в Малиновке». Это единственная работа Эмилии Моисеевны в мультфильмах.
  • Царя озвучил легендарный актер МХАТа Михаил Яншин.
  • Над мультфильмом трудились художники-постановщики Анатолий Савченко – фаворит режиссера Бориса Степанцева – и Петр Репкин, который отвечал за итоговый облик персонажей.
  • Музыкальные композиции для “Вовки в Тридевятом царстве” исполнил ансамбль русских народных инструментов. Написал их композитор, пианист, руководитель джазового ансамбля и исполнитель-импровизатор Игорь Якушенко.
  • “Вовка в Тридевятом царстве” переиздавался на DVD в сборниках мультиков “Союзмультфильма” под названием “Не хочу в школу”.
  • Фраза Вовки “И так сойдет!” быстро ушла в народ. Интересно, что в 1981 году на экраны вышел мультфильм Юрия Прытков “Так сойдет!” про зайца-халтурщика, который из-за своего невнимательного отношения постоянно попадал в неприятные ситуации. Ранее Юрий Прытков снял “В стране невыученных уроков” (1968) – мультфильм, герой которого так же, как и Вовка, не хочет учиться и так же попадает в сказочную страну.

Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1965
Премьера в России 1 января 1965
Премьера в мире 1 января 1965
Возраст 0+
Режиссер
Борис Степанцев
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Елена Понсова
Клара Румянова
Эмма Трейвас
Михаил Яншин
Михаил Яншин
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Вовка в Тридевятом царстве
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27 декабря 2021 13:02
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