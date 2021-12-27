Вовка в Тридевятом царстве, 1965

Школьник-лентяй Вовка мечтает о сказочной жизни: он не хочет трудиться сам и готов отдать всю сложную работу помощникам – только бы вот найти таких! Благодаря школьной библиотекарше и книжке “Сделай сам” желание Вовки исполняется: он попадает волшебную страну, где знакомится с персонажами своих любимых произведений.

Путешествуя по сказочным сюжетам, герой встречает царя-маляра, попадает в гости к Старухе у моря и ссорится с Золотой рыбкой, участвует в Слете юных Василис по обмену премудростями, находит Двоих из ларца, а потом пытается кулинарить, но едва не губит при этом Печку. В конце-концов, Вовка понимает, что “без труда не выловишь и рыбку из пруда”.

Рисованная сказка “Вовка в тридевятом царстве” – один из самых популярных мультфильмов режиссера Бориса Степанцева, автора серии мультфильмов о Карлсоне, “Мухи-цокотухи” и “Щелкунчика”. В основе лежит произведение Вадима Коростылева, который сам сделал из него сценарий. Коростылев создавал сценарии для “Айболита-66”, “Короля-оленя” и “Тайны Снежной королевы”, а также придумал стихи для песни “Улыбка” из культового советского фильма “Карнавальная ночь”.