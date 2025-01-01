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Олимпионики

Olimpioniki 18+
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О фильме

Согласно древнегреческим мифам, бог Аполлон получил прозвище Олимпионик за то, что одержал победу над богом войны Аресом. Это предание послужило основой для Олимпийских игр, которые появились в Греции в период междоусобных войн. Подобно тому, как покровитель искусств Аполлон победил вояку Ареса, на период спортивных состязаний все военные конфликты между греками останавливались. О том, как возникли Олимпийские игры и кто из известных греков в них участвовал, можно узнать, посмотрев мультфильм.

  • Режиссером и автором сценария мультфильма выступил корифей советской мультипликации Федор Хитрук. Из-под его режиссерского пера также вышли анимационные фильмы «Каникулы Бонифация» (1965), «Винни-Пух» (1969), «Лев и бык» (1983). 
  • Изначально анимационные фрагменты, позднее вошедшие в мультфильм, создавались в 1980 году для документального фильма «О спорт, ты – мир!», посвященного Олимпиаде-80. 
  • В мультфильме отсутствуют диалоги между персонажами. Закадровый текст, представляющий собой краткую шутливую историю Олимпийских игр, читает народный артист СССР Зиновий Гердт. 
  • Специально для «Олимпиоников» один из художников-мультипликаторов, Юрий Норштейн, сделал фотографии барельефов Пергамского алтаря – памятника эллинского искусства, хранящегося в Эрмитаже.

В ироничной форме рассказывается о зарождении и истории Олимпийских игр. Есть легенда, что Зевс, верховный бог, воцарившийся на Олимпе после того, как победил титанов, возжелал отпраздновать свою победу состязаниями атлетов. Но не это послужило началом Олимпийских игр, которые свое название берут от деревни Олимпия, где впервые стали проводить эти спортивные соревнования...

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 9 февраля 1982
Дата выхода
9 февраля 1982 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Olimpioniki, Олимпионики, Olimpiadas, Olympians, Ολυμπιονίκες
Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Олимпионики

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