Согласно древнегреческим мифам, бог Аполлон получил прозвище Олимпионик за то, что одержал победу над богом войны Аресом. Это предание послужило основой для Олимпийских игр, которые появились в Греции в период междоусобных войн. Подобно тому, как покровитель искусств Аполлон победил вояку Ареса, на период спортивных состязаний все военные конфликты между греками останавливались. О том, как возникли Олимпийские игры и кто из известных греков в них участвовал, можно узнать, посмотрев мультфильм.
В ироничной форме рассказывается о зарождении и истории Олимпийских игр. Есть легенда, что Зевс, верховный бог, воцарившийся на Олимпе после того, как победил титанов, возжелал отпраздновать свою победу состязаниями атлетов. Но не это послужило началом Олимпийских игр, которые свое название берут от деревни Олимпия, где впервые стали проводить эти спортивные соревнования...
|9 февраля 1982
|Россия
|12+