Человек в футляре, 1983

Об учителе Беликове, который хоть и жил не бедно, работал, но при этом постоянно ожидал, что произойдет какая-то неприятность. Все его дни были наполнены страхом, который создавало его воображение, и хоть практически всем его опасениям не суждено было сбыться, тем не менее, они заставляли его страдать. А чтобы хоть чуть-чуть избежать эмоционального напряжения, Беликов пытался убежать от окружающей его действительности, спрятаться где-то далеко в созданных им самим иллюзиях, оградившись от общения…