Сериал из восемнадцати кукольных мультфильмов для дошкольников о Комитете Особо Активной Помощи Природе. В каждой серии постоянные герои КОАПП – Кашалот, Мартышка и Гепард – в занимательной манере рассказывают зрителям о разнообразных природных явлениях. Главных героев озвучили Георгий Вицин, Юрий Пузырев, Ольга Остроумова и Людмила Гнилова.
Знаменитый кукольный мультсериал по мотивам произведений Майлена Константиновского о природе и животных. В каждой серии присутствуют документальные кадры, которые познакомят малышей с удивительным и прекрасным окружающим миром. Встречайте на своих мониторах любимых героев из КОАПП!