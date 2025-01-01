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КОАПП

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О фильме

Сериал из восемнадцати кукольных мультфильмов для дошкольников о Комитете Особо Активной Помощи Природе. В каждой серии постоянные герои КОАПП – Кашалот, Мартышка и Гепард – в занимательной манере рассказывают зрителям о разнообразных природных явлениях. Главных героев озвучили Георгий Вицин, Юрий Пузырев, Ольга Остроумова и Людмила Гнилова.

  • Изначально планировалось, что каждая серия будет длиться по 20 минут, что для мультипликации считалось огромным метражом. Художественному руководителю Федору Хитруку удалось убедить руководство в том, что хронометраж должен быть в два раза короче.
  • В 2000-х годах мультсериал был двумя сериями, выполненными в рисованной технике: “КОАПП. 20 лет спустя. Зубастовка” (2007) и “КОАПП. 20 лет спустя. Последний день Термитеи” (2010).
  • В основе цикла лежат произведения Майлена Константиновского, специально упрощенные для восприятия дошкольной аудиторией.
  • В 1998 году у Майлена Константиновского возникла идея создать телепередачу по мотивам своих произведений, но финансирование для нее удалось найти лишь спустя два года. Продюсером программы стал Сергей Супонев. Главные герои – Кашалот, Мартышка, Гепард, Гусь и Лунь – заговорили голосами Вячеслава Невинного, Ларисы Кузнецовой, Александра Ленькова, Александра Яцко и Вячеслава Невинного-младшего.

Знаменитый кукольный мультсериал по мотивам произведений Майлена Константиновского о природе и животных. В каждой серии присутствуют документальные кадры, которые познакомят малышей с удивительным и прекрасным окружающим миром. Встречайте на своих мониторах любимых героев из КОАПП!

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 1984
Производство Ekran
Другие названия
KOAPP, КОАПП, КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)
Режиссер
Мария Муат
Алексей Соловьев
В ролях
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Всеволод Абдулов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Юрий Пузырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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