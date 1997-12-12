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Один дома 3
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Home Alone 3

Один дома 3, 1997

1997 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Трое мужчин и женщина купили украденную для них новейшую микросхему, способную нейтрализовать всю систему противокосмической обороны. Положили ее в игрушечную машину, ее — в пакет с надписью «Parisian». В аэропорту обнаружилось, что в пакете игрушки нет, а вокруг ходят люди точно с такими же пакетами. Стали искать. В результате поисков пришлось лететь за пакетом в Чикаго. Самые догадливые зрители уже, наверное, догадались, в чей дом привезла пожилая дама пакет с игрушкой. Ну, конечно же, туда, где живет маленький милый мальчик. Все знакомо? Да, только на этот раз вместо незадачливых бедолаг-неудачников против мальчугана, заболевшего скарлатиной и оставшегося дома, выступают настоящие профессионалы, люди очень и очень опасные. А другие серьезные люди, у которых микросхема пропала, тоже сидеть без дела не намерены.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 12 декабря 1997
Премьера в мире 12 декабря 1997
Возраст 12+
Режиссер
Джон Хьюз
В ролях
Олек Крупа
Олек Крупа
Риа Килстедт
Риа Килстедт
Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон
Кевин Килнер
Сет Смит
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Топ-10 новогодних песен из фильма «Один дома» «Один дома» – это всемирно известная рождественская кинофраншиза, полюбившаяся зрителям не только добрым юмором и увлекательным сюжетом, но и запоминающимся саундтреком. Киноафиша подготовила для своих читателей лучшие новогодние песни из фильмов «Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Один дома 3», «Один дома 4» и «Один дома 5».
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28 декабря 2021 11:28
Когда покажут «Один дома» по телевизору? Фильмы из серии «Один дома» в зимние праздники ежегодно пересматривают по телевизору тысячи семей. Эта киноэпопея давно стала одним из узнаваемых символов Рождества и Нового года по всему миру. Когда и по какому каналу покажут все части «Один дома» в России зимой 2021-2022 года, написала для своих читателей Киноафиша.
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