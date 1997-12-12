Один дома 3, 1997

Трое мужчин и женщина купили украденную для них новейшую микросхему, способную нейтрализовать всю систему противокосмической обороны. Положили ее в игрушечную машину, ее — в пакет с надписью «Parisian». В аэропорту обнаружилось, что в пакете игрушки нет, а вокруг ходят люди точно с такими же пакетами. Стали искать. В результате поисков пришлось лететь за пакетом в Чикаго. Самые догадливые зрители уже, наверное, догадались, в чей дом привезла пожилая дама пакет с игрушкой. Ну, конечно же, туда, где живет маленький милый мальчик. Все знакомо? Да, только на этот раз вместо незадачливых бедолаг-неудачников против мальчугана, заболевшего скарлатиной и оставшегося дома, выступают настоящие профессионалы, люди очень и очень опасные. А другие серьезные люди, у которых микросхема пропала, тоже сидеть без дела не намерены.