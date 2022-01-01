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Последняя роль Риты Последняя роль Риты
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Poslednyaya rol Rity

Последняя роль Риты, 2012

2012 / Россия / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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О фильме

Рита, известная российская актриса, популярность которой угасает. Молодой бизнесмен Антон, с которым она живёт в гражданском браке, собирается открыть свою киностудию, чтобы дать новое дыхание таланту Риты. Рита решает усыновить мальчика Ваню из детского дома. Это усыновление даёт импульс карьере Риты – её с сыном фотографируют на обложку журнала. Но контакта с Ваней не получается – Рита знаменита, эгоистична, очень занята.

Настоящая мать Вани Зоя после рождения мальчика отказалась от родительских прав, поскольку материально не могла содержать ребенка. Теперь она нашла постоянную работу и готова вернуть мальчика. Она пытается опротестовать решение об усыновлении Вани.

Начинается борьба интересов известной актрисы со связями и матери с сомнительным прошлым, которой движет только желание быть рядом с сыном.

2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Анатолий Григорьев
В ролях
Ольга Сумская
Ольга Сумская
Александр Кобзарь
Наталья Доля
Любава Грешнова
Любава Грешнова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последняя роль Риты 2 постера
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Последняя роль Риты
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