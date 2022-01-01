Последняя роль Риты, 2012

Рита, известная российская актриса, популярность которой угасает. Молодой бизнесмен Антон, с которым она живёт в гражданском браке, собирается открыть свою киностудию, чтобы дать новое дыхание таланту Риты. Рита решает усыновить мальчика Ваню из детского дома. Это усыновление даёт импульс карьере Риты – её с сыном фотографируют на обложку журнала. Но контакта с Ваней не получается – Рита знаменита, эгоистична, очень занята.

Настоящая мать Вани Зоя после рождения мальчика отказалась от родительских прав, поскольку материально не могла содержать ребенка. Теперь она нашла постоянную работу и готова вернуть мальчика. Она пытается опротестовать решение об усыновлении Вани.

Начинается борьба интересов известной актрисы со связями и матери с сомнительным прошлым, которой движет только желание быть рядом с сыном.