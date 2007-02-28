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Мишу из Обера Мишу из Обера
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Michou d'Auber

Мишу из Обера, 2007

2007 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Самые животрепещущие проблемы современной Европы: отношения с арабскими иммигрантами, столкновение христианской и мусульманской культур, расовые предубеждения, – показаны глазами одного мальчика-француза с алжирскими корнями в фильме «Мишу из Обера». Ведущие актеры Франции: Жерар Депардье, Натали Бай, Матье Амальрик, – разыграли давнюю и обостряющуюся драму своей страны, переносясь в ее обличении на полвека назад. Жизнь алжирцев во Франции осложняется с началом Алжирской войны за независимость, настроившей многих французов против выходцев из своей непокорной колонии. Но особенно тяжелой жизнь становится у двух маленьких братьев Абделя и Мессо, выросших в семье эмигрантов. После того как их мать слегла в больницу со смертельным диагнозом, мальчиков отдали в приют. Оттуда Абдель попадает в сельскую местность, на бедную и неуютную ферму, а Мессо берет на воспитание бездетная француженка. Одна проблема: ее муж – отставной сержант, который на дух не переносит арабов. Чтобы скрыть свое происхождение, Мессо вынужден сменить имя, перекрасить волосы, научиться христианским молитвам и забыть о ценностях своей семьи. 

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 февраля 2007
Возраст 12+
Режиссер
Тома Жилу
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Мари Кремер
Жан-Франсуа Галлот
Филипп Наон
Филипп Наон
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