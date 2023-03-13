Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»?

Что случилось в финале первого сезона сериала «Одни из нас»?

Коротко поговорим о финале. В отличие от игры, сериал показал нам причину появления иммунитета у Элли. Он связан с ее рождением и матерью, лишь упоминавшейся в первоисточнике и не игравшей в сюжете никакой роли. Но если смотреть на историю и заложенные идеи, сериал почти дословно повторил оригинал. Изменение акцентов и деталей больше похоже на адаптацию и желание сделать материал сильнее. Правда, небольшая поспешность и скомканность событий во второй части сезона несколько сбавили восторги и не смогли передать весь масштаб путешествия героев через половину Америки. Даже интересно, успел ли зритель настолько проникнуться к Джоэлу в исполнении Педро Паскаля, чтобы попытаться оправдать его поступок?

С фанатами игры случился «эффект Манделы». Многие помнили о таинственной записи в диктофоне, рассказывающей о других пациентах с иммунитетом. Все они мертвы зря, ведь после операции и взятия материала для исследования так и не удалось создать вакцину. Но все это оказалось самообманом и такого сообщения в игре не существовало. Элли была первой и единственной особенной пациенткой. Довольно отчаянная попытка оправдать действия полюбившегося персонажа, с которым ты прошел полстраны. Продолжение поставит точку в этих рассуждениях и еще больше подчеркнет ужас, сотворенный Джоэлом из-за собственных страхов.

Одни из нас

Сюжет второго сезона сериала «Одни из нас». Без спойлеров

Действие сиквела происходит спустя четыре года. Элли и Джоэл мирно живут в коммуне Томми, где наконец обрели дом, хотя отношения между ними оставляют желать лучшего и теперь они просто не разговаривают друг с другом. Эту тихую жизнь разрушают таинственные незнакомцы, которые оказываются недалеко от города. Элли вместе с подругой Диной отправляются на их поиски в Сиэтл. В игре большая часть истории происходила в течение трех дней, но в сериале вряд ли получится сохранить этот временной промежуток. Особенно если историю придется разбить на несколько сезонов.

Кадр из игры The Last of Us

Новые организации и зомби. Без спойлеров

Цикады (Светлячки) прекратят существование после разгрома в больнице. На их месте появится новая военизированная группировка Вашингтонский фронт освобождения (ВОФ). У них развитая инфраструктура и довольно жестокий лидер, готовый решать вопросы силой.

Намного интереснее выглядят их противники – агрессивный религиозный культ Серафиты (или, как их прозвали ВОФ, «Шрамы»). Свою кличку они получили из-за увечий на лице (шрамах на щеках), которые сектанты должны оставить на себе как отметены несовершенства себя и этого мира. Только после такой инициации они могут стать последователями. Люди в нем отказались от технологий и чем-то напоминают амишей, нашедших спасение в отказе от технологий и истреблении неверных. Ее лидера не называют по имени и лишь восторженно говорят «Она». В окрестностях города можно легко встретить муралы с ее изображением и призывами увидеть иной путь.

Серафиты в игре The Last of Us

Зараженные в сериале сильно отличаются от игровой версии и нечасто появлялись на экране. Хочется верить, что продолжение покажет больше сцен с ними. Возможно, мы получим новую стадию, которую прозвали «шаркуном». Также есть шанс увидеть разросшегося монстра, мутировавшего не один год. Это самый сильный противник в игре, скрытый в изолированной части больницы. Именно туда в самом начале эпидемии отправляли зараженных, а потом просто опечатали место, чтобы не разбираться с проблемой.

Одни из нас

Сюжет второго сезона сериала «Одни из нас» и новые герои. Со спойлерами

Второй сезон не будет щадить зрителя. Ключевым событием, которое запустит продолжение, станет жестокая казнь Джоэла на глазах Элли. Именно из-за него она отправится в Сиэтл, чтобы разыскать группу из ВОФ, пришедшую в их город. Все они потеряли кого-то близкого в ту роковую ночь в больнице. Также Элли узнает, что случилось на базе Цикад, и, кажется, уже никогда не сможет простить Джоэла. Но, зная мотивы чужаков, все равно встанет на путь мести.

Кадр из игры The Last of Us

Новым главным героем сериала окажется Эбби. Она является дочерью доктора, который должен был провести вскрытие Элли, но был убит в операционной. Эти годы Эбби потратила на то, чтобы превратить себя в орудие убийства и собирать группу для поисков Джоэла. Именно Эбби с помощью клюшки для гольфа проломит голову Джоэла. Но на этом ее роль не заканчивается. Девушка не антагонист второго сезона. Напротив, она оказывается лишь отражением Элли. По сюжету ей уделено не меньше внимания в истории. Мы также увидим, что она делала в эти три роковых дня в Сиэтле, пока за ней гналась Элли. История Эбби больше связана с серафитами. Она поможет детям непримиримых врагов и сама превратится в изгоя, решив защищать собственные взгляды. Не превращаясь в очередного солдата, исполняющего приказы безумца. Она тот самый пример, показывающий, что порой непримиримые враги способны отбросить разногласия и стать друзьями.

Эбби в игре The Last of Us

О чем будет второй сезон «Одни из нас». Со спойлерами

Первый сезон рассказывал о преодолении горя и неожиданно обретенном смысле жизни, а в финале показал, что даже такое прекрасное чувство, как любовь, в этом мире способно обернуться горой трупов и трагедий. Сиквел покажет нам еще более темные уголки человеческой души. Ключевым для продолжения станет попытка понять природу мести и возможно ли остановить эту бесконечную череду убийств. Мотивы оказываются предельно понятны: желание унять внутреннюю боль, а также справиться с потерей и оставить злость в прошлом. Что делать с этими разрушениями, оставленными после тебя? Как жить, превратившись в монстра? Как преодолеть разногласия и стереотипы? Увидеть во враге человека и попытаться его понять? Это лишь немногие ключевые вопросы для сиквела, который показывает нам мир с лозунгом «око за око». Все это будет масштабироваться не только до фигуры Эбби и Элли, но и более глобальных столкновений между ВОФ и серафитов. Месть пропитает каждую часть сюжета, и только зараженные вновь будут стоять особняком, существуя в этом мире исключительно для собственного распространения.