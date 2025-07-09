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Прощаемся с «Мессией»: Дени Вильнев официально переименовал «Дюну 3», и фанатам книг объяснение явно не понравится

9 июля 2025 18:36
Прощаемся с «Мессией»: Дени Вильнев официально переименовал «Дюну 3», и фанатам книг объяснение явно не понравится

А вот те, кто больше ценят режиссера, а не первоисточник, будут рады.

Warner Bros. наконец-то официально приступили к съемкам третьей части «Дюны». Вместе с этим студия показала первый кадр с завораживающим видом пустыни — все как мы любим. Но куда интереснее то, что фильм переименовали: вместо ожидаемого «Дюна: Мессия» картина выйдет под названием «Дюна: Часть третья». И это точно не случайность.

Дени Вильнев, которого давно называют главным визионером научной фантастики, слишком внимательно относится к деталям, чтобы подобный шаг был пустой формальностью. Ранее режиссер прямо говорил, что следующая глава трилогии основана на книге Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Но теперь убрали само слово «Мессия», которое для поклонников саги значит очень многое.

Что же это значит? По сути, название «Мессия» сразу задает тон — это история о падении мифа, о том, как Пол Атрейдес сталкивается с последствиями собственного культа. Продолжение куда мрачнее первой книги: здесь нет красивого героизма, только политика, интриги и неизбежная трагедия. А Вильнев явно не хочет, чтобы публика шла в кино за «ожившими страницами» романа. Его «Дюна» всегда была не дословной экранизацией, а самостоятельной трактовкой.

Теперь это трактовка выйдет за пределы книги еще шире. Переименование — первый сигнал, что нас ждут новые сюжетные линии, перераспределение ролей и, возможно, совершенно иной финал. Если во второй части режиссер уже позволил себе серьезно изменить сюжет — Чани в фильме уходит в пустыню, а не остается при дворе, как в оригинале, — то что мешает ему переписать и судьбу Пола?

«Дюна: Часть третья» явно готовится стать не просто экранизацией «Мессии», а финальным словом Вильнева в его собственной вселенной. Так что поклонникам книг пора морально готовиться: нам дадут «Дюну», но не Герберта — Вильнева.

Ранее мы писали: Новый Лисань аль-Гаиб, черви и оборотни: 6 крутых персонажей, которых стоит ждать в «Дюне 3»

Фото: Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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