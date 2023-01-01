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Асфальт в огне Асфальт в огне
Киноафиша Фильмы Асфальт в огне
Børning 3

Асфальт в огне, 2020

2020 / Германия / Норвегия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Рой - любитель автогонок, который собирался жениться на любимой девушке. Однако его мальчишник пошел не по плану, поэтому торжество оказывается под угрозой срыва. В добавок к этому герой с треском проваливает предсвадебную гонку, победителем в которой оказывается бывший парень его возлюбленной. Теперь свадьба вообще оказывается под большим вопросом. Желая вернуть любимую и доказать свой профессионализм, Рой решает принять участие в самой масштабной подпольной гонке, за которую можно получить реальный срок. Сможет ли он преодолеть все испытания на своем пути и прийти первым к финишу?..

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Режиссер
Халлвард Браэин
Халлвард Браэин
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Свен Нордин
Свен Нордин
Отто Есперсен
Катрин Тхорборг Йохансен
Ида Хусой
Все актеры и съемочная группа
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Вызов
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