Асфальт в огне, 2020

Рой - любитель автогонок, который собирался жениться на любимой девушке. Однако его мальчишник пошел не по плану, поэтому торжество оказывается под угрозой срыва. В добавок к этому герой с треском проваливает предсвадебную гонку, победителем в которой оказывается бывший парень его возлюбленной. Теперь свадьба вообще оказывается под большим вопросом. Желая вернуть любимую и доказать свой профессионализм, Рой решает принять участие в самой масштабной подпольной гонке, за которую можно получить реальный срок. Сможет ли он преодолеть все испытания на своем пути и прийти первым к финишу?..