Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве Почему русские сказки такие, какие они есть? Кто придумал всех этих чудаковатых героев? И есть ли в этом мире место для новых персонажей? Рассказываем о том, что можно увидеть, узнать, создать на выставке «Жили-Были» в стенах Винзавода.
24 апреля 2025 17:00
Современное искусство, которое живет в Петербурге: афиша музея «Эрарта» на весну-лето 2025 Современное искусство, которое живет в Петербурге: афиша музея «Эрарта» на весну-лето 2025 Рассказываем о том, какие экспонаты из музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге заслуживают вашего внимания. Многие выставки из подборки уже можно посетить.
22 апреля 2025 15:30
Застывшая история: выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма» Застывшая история: выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма» Рассказываем о том, до какого числа работает выставка «Пропавшие в кинохронике» и почему стоит успеть ее посетить.  
17 апреля 2025 18:30
Игры света с разумом: выставка NIGHT EXPANSION NONOTAK в Петербурге Игры света с разумом: выставка NIGHT EXPANSION NONOTAK в Петербурге В «Цистерне» можно ощутить себя то ли космическим странником, то ли жителем другой вселенной. Делимся отзывом на серию инсталляций Night Expansion.
26 марта 2025 12:00
Ожившие полотна Айвазовского и Кандинского: мультимедийная выставка в Москве Ожившие полотна Айвазовского и Кандинского: мультимедийная выставка в Москве Окунуться в мир ожившего искусства: современные технологии позволили превратить работы Айвазовского и Кандинского в захватывающее зрелище, сотканное из света, звука и эмоций. Делимся впечатлениями и отзывами зрителей.
25 марта 2025 14:00
