Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Рецензии
Обзоры выставок
Обзоры выставок
Новые рецензии
Фильмы в прокате
Все рецензии
Спектакли
Выставки
Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве
Почему русские сказки такие, какие они есть? Кто придумал всех этих чудаковатых героев? И есть ли в этом мире место для новых персонажей? Рассказываем о том, что можно увидеть, узнать, создать на выставке «Жили-Были» в стенах Винзавода.
Жили-Были. Школа русской сказки
Написать
24 апреля 2025 17:00
Современное искусство, которое живет в Петербурге: афиша музея «Эрарта» на весну-лето 2025
Рассказываем о том, какие экспонаты из музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге заслуживают вашего внимания. Многие выставки из подборки уже можно посетить.
Входной билет в музей Эрарта
Написать
22 апреля 2025 15:30
Застывшая история: выставка «Пропавшие в кинохронике» в павильоне «Ленфильма»
Рассказываем о том, до какого числа работает выставка «Пропавшие в кинохронике» и почему стоит успеть ее посетить.
Пропавшие в кинохронике
Написать
17 апреля 2025 18:30
Игры света с разумом: выставка NIGHT EXPANSION NONOTAK в Петербурге
В «Цистерне» можно ощутить себя то ли космическим странником, то ли жителем другой вселенной. Делимся отзывом на серию инсталляций Night Expansion.
Мультимедийная выставка Night Expansion by Nonotak (Франция - Япония)
Написать
26 марта 2025 12:00
Ожившие полотна Айвазовского и Кандинского: мультимедийная выставка в Москве
Окунуться в мир ожившего искусства: современные технологии позволили превратить работы Айвазовского и Кандинского в захватывающее зрелище, сотканное из света, звука и эмоций. Делимся впечатлениями и отзывами зрителей.
Айвазовский. Кандинский. Живые полотна
Написать
25 марта 2025 14:00
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667