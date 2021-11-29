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Брэндон Ли
Брэндон Ли
Brandon Lee
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Брэндон Ли
Brandon Lee
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Дата рождения
1 февраля 1965
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
31 марта 1993
Карьера
Актер
Биография Брэндона Ли
Родился 1 февраля 1965 года. Оклэнд, Калифорния, США.
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Фильмография Брэндона Ли
Ворон
ужасы, триллер, мелодрама, фэнтези, боевик
1994, США
7.0
Беглый огонь
боевик, драма, криминал
1992, США
6.0
Разборки в маленьком Токио
боевик, комедия, криминал
1991, США
6.0
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В сети появились тестовые кадры с Джейсоном Момоа к неснятому ремейку «Ворона»
Звезда «Аквамена» несколько лет назад должен был сыграть героя Брэндона Ли.
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29 ноября 2021 12:52
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