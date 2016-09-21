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Джонни То
Джонни То
Johnny To
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Джонни То
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Дата рождения
22 апреля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джонни То
Родился 22 апреля 1955. Гонконг.
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Фильмография Джонни То
Офис
мюзикл, мелодрама, комедия
2015, Гонконг / Китай
6.0
Слепой детектив
драма, криминал
2013, Гонконг
6.0
Нарковойна
боевик, триллер
2012, Китай
6.0
Воробей
драма
2008, Гонконг
7.0
Безумный следователь
триллер, криминал
2007, Гонконг
7.0
Отверженные
боевик, триллер
2006, Гонконг
7.0
Выборы 2
драма, криминал, триллер
2006, Гонконг
7.0
Выборы
триллер, криминал, драма
2005, Гонконг
7.0
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21 сентября 2016 14:24
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