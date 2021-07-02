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Брюс Ли
Брюс Ли
Bruce Lee
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Брюс Ли
Bruce Lee
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Дата рождения
27 ноября 1940
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
20 июля 1973
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Брюса Ли
Родился 27 ноября 1940 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Брюса Ли
Игра смерти
боевик, триллер
1978, Гонконг / США
6.0
Выход Дракона
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
8.0
Кулак ярости
боевик, драма, мелодрама, триллер
1972, Гонконг
7.0
Путь дракона
боевик, триллер
1972, Гонконг
7.0
Большой босс
боевик, триллер
1971, Гонконг
7.0
Сирота
драма, семейный
1960, Гонконг
7.0
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Квентин Тарантино резко ответил тем, кому не понравился образ Брюса Ли в «Однажды… в Голливуде»
Хотя критику со стороны дочери актера он принимает.
Написать
2 июля 2021 14:57
В память о Брюсе Ли: вышел трейлер второго сезона «Воина»
Премьера должна состояться в октябре.
Написать
31 июля 2020 13:29
Кевин Смит работает над мультсериалом по «Зеленому Шершню»
Главные герои – дети Зеленого Шершня и Като.
Написать
31 июля 2020 13:06
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