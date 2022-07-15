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Скоро в прокате "Неувольняемый"
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Наши рецензии на фильмы в прокате
Неувольняемый
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Неувольняемый
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15 июля 2022 12:36
Открытое море: Монстр глубины
Новый фильм про акулу.
Открытое море: Монстр глубины
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15 июля 2022 12:50
Страна Саша
Подростковое драмеди об окончании школы, сделанное тоньше, чем в американской традиции.
Страна Саша
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11 июля 2022 17:47
Первая любовь
Слезливая подростковая драма о любви в условиях экономического кризиса.
Первая любовь
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8 июля 2022 12:17
Булки
Быстроуглеводная комедия о поиске своего пути.
Булки
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6 июля 2022 11:51
Проклятие Артура
Чудаковатый хоррор по мотивам семейного фэнтези.
Проклятие Артура
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28 июня 2022 13:02
Главная роль
Потеха над кинофестивальной публикой от ее же участников.
Главная роль
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27 июня 2022 13:33
Дикая
«Выживший» по-русски, или как столичная модель борется с недружелюбной природой якутской тайги.
Дикая
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23 июня 2022 13:29
Межсезонье
Трагикомическое приключение молодых людей на пороге смерти.
Межсезонье
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20 июня 2022 15:36
Род мужской
У зла — мужское лицо.
Род мужской
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20 июня 2022 11:02
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