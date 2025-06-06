Меню
Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского
Премьеру этой постановки зрители увидели в 2020. И вот же пять лет это один из самых популярных спектаклей Театра на Таганке.
Lе Тартюф. Комедия
6 июня 2025 10:50
Мнимый больной, но не от Мольера: рецензия на постановку в Театре Эстрады им. Райкина
На сцене Театра Райкина последняя пьеса Мольера живет уже 13 лет. Однако каждый год отзывы зрителей очень неоднозначны. Почему так? Пробуем разобраться.
Мнимый больной
28 мая 2025 12:40
Рецензия на оперу «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре: и смех, и слезы, и Италия
История Челлини не единожды оживала на сцене Мариинки. Сегодняшний зритель может увидеть постановку Алексея Франдетти, где действие переносится во времени и в пространстве. О ней и пойдет речь в новой рецензии Киноафиши.
Бенвенуто Челлини
26 мая 2025 12:26
Пять действий на пути к победе: рецензия на оперу «Семен Котко» в Мариинском театре
Здесь музыка — не украшение, а основа, декорации — не фон, а основа для смыслов, текст — не рассказчик, а прародитель эмоций. Постановка «Семен Котко» в Мариинке — это театральный взрыв, в котором Прокофьев оказывается не композитором, а свидетелем и жертвой собственной эпохи.
Семен Котко
21 мая 2025 11:00
Рецензия на спектакль «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной: терпкое послевкусие, сюр и немного магии
Вы видели, как Роза Хайруллина садится на шпагат. Это и другие эксперименты ждут зрителей постановки «Гранатовый уксус» режиссера Эдгара Закаряна.
Гранатовый уксус
7 мая 2025 11:00
