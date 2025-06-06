Меню
Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского Премьеру этой постановки зрители увидели в 2020. И вот же пять лет это один из самых популярных спектаклей Театра на Таганке.
6 июня 2025 10:50
Мнимый больной, но не от Мольера: рецензия на постановку в Театре Эстрады им. Райкина Мнимый больной, но не от Мольера: рецензия на постановку в Театре Эстрады им. Райкина На сцене Театра Райкина последняя пьеса Мольера живет уже 13 лет. Однако каждый год отзывы зрителей очень неоднозначны. Почему так? Пробуем разобраться.
28 мая 2025 12:40
Рецензия на оперу «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре: и смех, и слезы, и Италия Рецензия на оперу «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре: и смех, и слезы, и Италия История Челлини не единожды оживала на сцене Мариинки. Сегодняшний зритель может увидеть постановку Алексея Франдетти, где действие переносится во времени и в пространстве. О ней и пойдет речь в новой рецензии Киноафиши.
26 мая 2025 12:26
Пять действий на пути к победе: рецензия на оперу «Семен Котко» в Мариинском театре Пять действий на пути к победе: рецензия на оперу «Семен Котко» в Мариинском театре Здесь музыка — не украшение, а основа, декорации — не фон, а основа для смыслов, текст — не рассказчик, а прародитель эмоций. Постановка «Семен Котко» в Мариинке — это театральный взрыв, в котором Прокофьев оказывается не композитором, а свидетелем и жертвой собственной эпохи.
21 мая 2025 11:00
Рецензия на спектакль «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной: терпкое послевкусие, сюр и немного магии Рецензия на спектакль «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной: терпкое послевкусие, сюр и немного магии Вы видели, как Роза Хайруллина садится на шпагат. Это и другие эксперименты ждут зрителей постановки «Гранатовый уксус» режиссера Эдгара Закаряна.
7 мая 2025 11:00
