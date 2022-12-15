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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Спорт 2019

Рейтинг фильмов в жанре спорт 2019 года

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
2 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Дикая лига
3 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Король Лев
9.0
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