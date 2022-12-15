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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Сказка 2006

Рейтинг фильмов в жанре сказка 2006 года

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
1 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Престиж
2 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
3 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Артур и Минипуты
4 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Эрагон
5 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Лабиринт Фавна
6 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Хоттабыч
7 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Ночь в музее
8 Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.4
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Волкодав
9 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
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