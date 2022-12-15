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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2001

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2001 года

Шрэк
1 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Корпорация Монстров
2 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Час пик 2
3 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Васаби
4 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Сладкий ноябрь
5 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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История Рыцаря
6 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
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Амели
7 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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