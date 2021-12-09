Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Красная зона» (2021)?

Сколько серий и сезонов в сериале «Красная зона» (2021)?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона (100 серий). В центре сюжета – подполковник медицинской службы ВС РФ Иван Хлебников. Он возвращается в родной город после службы в Сирии и пытается реализовать себя на гражданке. Наладить общение с членами семьи, привыкшими к его длительному отсутствию, и с персоналом больницы, в которой Хлебников получает должность главврача, оказывается далеко не так просто. Но все личные и рабочие проблемы меркнут перед настоящей угрозой – пандемией, охватившей весь мир. Ивану Хлебникову и его подчиненным предстоит внести свой вклад в борьбу со страшной болезнью. Премьера «Красной зоны» состоялась в 2021 году на телеканале НТВ.

Главные роли исполнили Константин Стрельников, Ирина Шеянова, Кирилл Ковбас и другие.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ludmila Pirotskaya 16 июля 2025, 18:24
Сериал качественный, во всех отношениях, кроме отдельных ляпов. Напр., почему в 30-50 сериях все сотрудники пьют воду из одного и того же стакана, просто заглянув внутрь? И т.д. и т.п. Ещё, полезно посмотреть в смысле информации о том, как люди должны вести себя во время эпидемий. Вообще, сериал должен быть доступен для бесплатного просмотра на всех возможных источниках как часть пропаганды профилактики инфекций, и инициатором бесплатного просмотра (в интересах всех граждан) должен быть Минздрав. Сериал, собственно, в какой-то мере делает работу Минздрава.
16 июля 2025, 18:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше