Сколько серий и сезонов в сериале «Красная зона» (2021)?

Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона (100 серий). В центре сюжета – подполковник медицинской службы ВС РФ Иван Хлебников. Он возвращается в родной город после службы в Сирии и пытается реализовать себя на гражданке. Наладить общение с членами семьи, привыкшими к его длительному отсутствию, и с персоналом больницы, в которой Хлебников получает должность главврача, оказывается далеко не так просто. Но все личные и рабочие проблемы меркнут перед настоящей угрозой – пандемией, охватившей весь мир. Ивану Хлебникову и его подчиненным предстоит внести свой вклад в борьбу со страшной болезнью. Премьера «Красной зоны» состоялась в 2021 году на телеканале НТВ.