«Дом дракона» остался ни с чем на «Эмми» — фанаты рассчитывали как минимум на одну актерскую номинацию

Второй сезон сериала пролетел почти по всем фронтам с номинациями на престижную награду, показав худшие результаты со времен «Игры престолов».

Стартовавший как сериал-приквел «Игры престолов», «Дом дракона» имел все шансы на то, чтобы стать еще большим хитом, особенно после выхода провального восьмого сезона оригинального шоу.

После второго сезона, однако, вера в такой исход событий улетучилась, а поклонники «Дома дракона» и вовсе перестали ждать чего-то хорошего от сериала, который впустую растратил весь второй сезон на бесполезные разговоры и ноль действий.

Теперь, кажется, настроение фанатов передалось и тем, кто голосовал за номинантов на телевизионную премию «Эмми» — и хотя «Дом дракона» оказался в меньшинстве, многие все равно осудили Телеакадемию за «кражу» номинации у одного из актеров сериала.

Фанаты «Дома дракона» негодуют по поводу отсутствия номинации у Пэдди Консидайна

В первом и втором сезоне сериала актер сыграл Визериса I Таргариена, правителя Вестероса, смерть которого и положила начало вражде и впоследствии войне между представителями династии.

Отсутствию большого числа номинаций у второго сезона фанаты в любом случае не удивились, но все равно в очередной раз усомнились правильности решений голосующих — все потому, что Консидайну номинация за лучшую мужскую роль второго плана так и не досталась.

К слову, актерской игрой Консидайна восхищался даже Джордж Мартин — автор «Пламени и крови», по мотивам которой создан «Дом дракона»; писатель, хоть больше и не принимает участие в производстве сериала, отмечал, что актер сделал его персонажа куда более привлекательным, чем он есть в оригинальном романе.

Второй сезон «Дома дракона» получил только технические номинации на «Эмми»

Как бы ни пытались создатели сериала защищать второй сезон, результат налицо — впервые в истории всей франшизы, которая пока включает в себя «Игру престолов» и «Дом дракона», последний не номинировали как лучший драматический сериал. Помимо всего прочего, шоу не получило ни одной актерской номинации, но зато может претендовать на технические награды за костюмы, прически, грим, вступительные титры и визуальные эффекты.

Пока «Дом дракона» продолжает разочаровывать, поклонники с нетерпением ждут выхода нового спин-оффа «Игры престолов» — тем более что именно он расскажет о том, что случилось с пророчеством Таргариеном. Подробнее об этом мы уже писали здесь.