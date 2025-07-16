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Живее всех живых — буквально: Камни бесконечности все еще существуют в MCU после «Финала» — Танос так и не смог их уничтожить

16 июля 2025 20:32
Живее всех живых — буквально: Камни бесконечности все еще существуют в MCU после «Финала» — Танос так и не смог их уничтожить

Целых два года этот важный момент оставался незамеченным.

Помните, как Танос в начале «Мстители: Финал» заявил, что избавился от Камней бесконечности, низвел их до атомов? Так вот — технически он не соврал. Камни и правда рассыпались на атомы, но, как оказалось, не исчезли.

В «Человек-муравей и Оса: Квантомания» внимательные зрители заметили странных существ в Квантовом измерении — крошечных «стражей», светящихся знакомыми цветами: зеленым, красным, синим, желтым, фиолетовым и оранжевым. Ничего не напоминает?

В соцсетях фанаты MCU раскопали этот кадр и предположил: перед нами не просто милые квантовые аборигены, а ожившие атомы Камней. Формально они действительно распались, но их субатомные осколки затерялись в измерении, где реальность работает по своим законам. А значит — почему бы им не обрести сознание?

Живее всех живых — буквально: Камни бесконечности все еще существуют в MCU после «Финала» — Танос так и не смог их уничтожить

В комиксах Камни не раз показывали «волю» — например, Камень Души мог затягивать в себя души погибших. Так что идея «живых» Камней не так уж фантастична. Да и Квантовое царство давно превратилось в мусорку всего странного: там и остатки вселенных, и частицы времени, и теперь — возможно — разумные осколки артефактов, способных перестраивать реальность.

Официально Marvel на эту теорию не реагирует — четвертая фаза красиво попрощалась с Камнями: в «Локи» их пачками держали как подставки для бумаг. Но пятая фаза и грядущий «Судный день»… открывают простор для трюков.

Супергерои без конца заигрывают с мультивселенной, а значит, все, что когда-то казалось уничтоженным, может вернуться — в новой форме. И если ожившие атомы Камней вдруг вспомнят, кто они такие, это может обернуться самым неожиданным камбэком за всю историю MCU.

Так что да, пока они сидят тихо в Квантовом мире. Но кто знает — может, однажды они снова соберутся. И тогда кому-то придется щелкать пальцами еще раз, чтобы всех спасти и героически помереть. Мы ставим на Тора.

Ранее мы также писали: Потеря Тора — меньшая из бед: «Мстители: Судный день» похоронят киновселенную Marvel — теперь под угрозой и «Секретные войны»

Фото: Кадры из фильма «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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