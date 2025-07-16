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Киноафиша Статьи «Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

«Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

16 июля 2025 20:03
Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Начиная со стандартных тропов ужастиков, заканчивая Умпа-Лумпами.

Вчера фильму Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика» стукнуло целых 20 лет. И если кто-то еще не понял — этот фильм (как и книга Роальда Даля, кстати) куда ближе к хоррору, чем к тревожной детской сказке. Достаточно вспомнить, как ведет себя Вилли Вонка: он одновременно волшебник, маньяк и режиссер смертельного шоу, где каждый «неправильный» ребенок получает свой билет в ад — в буквальном смысле. И это только цветочки.

Шоколадные реки и комнаты пыток

Посмотрите на фабрику глазами взрослого: каждое помещение — это потенциальная почти смертельная ловушка. Река из шоколада? Замануха для глупых детей, в которой можно утонуть или превратиться в ягоду, как бедная Вайолет. Экспериментальные жвачки, ореховые комнаты, лифты, летящие сквозь потолки — все это по сути комнаты пыток в декорациях сладкого сна.

Окончательные судьбы детей, кстати, никто не объясняет: нас кормят обещаниями, что «все будет хорошо», но каждый кадр Бертона подсказывает — не верьте этому безумному клоуну.

«Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

Даль любил пугать

Роальд Даль, вообще-то, не скрывал своей любви к страшилкам. В изначальной версии книги было целых девять золотых билетов и куда более дикие наказания. В вырезанной главе «Spotty Powder» дети съедали конфету, вызывающую красную сыпь — идеальная отмазка для прогулов, но попытка саботажа машины заканчивалась тем, что мистер Пайкер и его дочь исчезали в недрах фабрики. Насовсем.

Мама слышала «смех», но Вонка уверял — все в порядке. И все. Тишина. Классический элемент хоррора: намекают, но не показывают — додумай сам.

«Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

Умпа-Лумпы — не хор, а хоррор

Добавьте сюда Умпа-Лумпами — криповых поющих свидетелей чужих жестоких наказаний. Они исполняют зловещие куплеты, пока «виновный» ребенок исчезает за кулисами. Каждый куплет — как моральный приговор.

Ну а каждый шаг Чарли по фабрике — классическая тропа «Final Girl». Речь о термине из слэшеров: последняя выжившая девушка, которой все-таки удается обмануть маньяка. Чарли — финальный мальчик. Он «чист», он не поддается искушениям, он не нарушает правила. Его «выживание» — это моральный трофей, который был очевиден с самого начала фильма (и книги).

«Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

Мрачная готика под яркой оберткой

Наконец, сама фабрика — это чистая готика. Замкнутое пространство, потусторонние правила, странный хозяин, который играет роль и судьи, и палача.

Ну а в версии Бертона эта сказка предсказуемо и окончательно обрастает гротеском: Джонни Депп играет Вонку как белого призрака с застывшей улыбкой. Его шоколад — приманка. Его фабрика — капкан. А финал? Финал можно трактовать как хэппи-энд, но погодите-ка — Чарли не просто выигрывает сладости. Он становится новым хранителем этого сладкого ада. Новым распорядителем игр.

«Чарли и шоколадная фабрика» Бертона — самый настоящий хоррор, а не сказка: достаточно взглянуть на фильм под чуть другим углом

Мораль: бойтесь сладкого?

«Чарли и шоколадная фабрика» учит не радоваться шоколаду, а бояться желания «слишком многого». Это не история про мечту. Это история про кару. Детская инициация через страх. И если вы когда-нибудь сомневались — просто пересмотрите сцену с рекой шоколада под хоррор-саундтрек. Гарантирую: спать спокойно уже не выйдет.

Ранее мы писали: Сразу 5 фильмов Нолана вошли в топ-100 по версии New York Times: лидером оказался вовсе не «Интерстеллар»

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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4 комментария
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