Где снимали фильм «Старик Хоттабыч»?

Съемки фильма-сказки проходили в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Одессе. В столице кинематографисты сняли кадры с видом на город и Москву-реку, поездку на верблюде – в Одессе. В Сочи работали над сценами с караваном верблюдов и слонов – во время съемок в городе гастролировал цирк известного советского дрессировщика Анатолия Корнилова. Здесь же сняли сцену с падением Хоттабыча и Вольки в фонтан, а санаторий «Орджоникидзе» сыграл роль чудесного дворца.
Ряд сцен снимался в павильонах киностудии «Ленфильм» и под ленинградским небом, например в сквере площади Революции (Троицкой), на стадионе имени Кирова, на улице Савушкина.
