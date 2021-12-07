Меню
Где снимали фильм «Старик Хоттабыч»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки фильма-сказки проходили в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Одессе. В столице кинематографисты сняли кадры с видом на город и Москву-реку, поездку на верблюде – в Одессе. В Сочи работали над сценами с караваном верблюдов и слонов – во время съемок в городе гастролировал цирк известного советского дрессировщика Анатолия Корнилова. Здесь же сняли сцену с падением Хоттабыча и Вольки в фонтан, а санаторий «Орджоникидзе» сыграл роль чудесного дворца.

Ряд сцен снимался в павильонах киностудии «Ленфильм» и под ленинградским небом, например в сквере площади Революции (Троицкой), на стадионе имени Кирова, на улице Савушкина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Николай Волков
Nikolai Volkoff
Евлампий Суходрищев 16 июля 2025, 21:08
И это все, что знает г-н Волков? Точнее, то что он смог списать
16 июля 2025, 21:08
