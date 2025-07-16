Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году

Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.

Пока голливудский наградный сезон в киноиндустрии только готовится объявить лучших из лучших зимой следующего года, в игру вступает телевидение — церемония премии «Эмми» уже традиционно проходит в сентябре, а номинантов оглашают за пару месяцев до мероприятия.

Так, и в этом году счастливчиков назвали всего несколько часов назад, а некоторые сериалы побили всевозможные рекорды по количеству номинаций — в этой подборке рассказываем о пятерке лидеров на грядущей церемонии «Эмми».

«Андор» — 14 номинаций

Научно-фантастический сериал, ставший приквелом к фильму «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», получил такое же количество номинаций, как и комедийное шоу «Хитрости», однако даже сразу несколько потенциальных побед «Андора» все равно не сильно утешают фанатов. Так, многие возмутились, когда не увидели в списке номинантов на лучшую мужскую роль Диего Луну, сыгравшего главную роль в шоу — проигнорировали и Женевьев О’Райли во все той же номинации, но уже за лучшую женскую роль.

«Одни из нас» — 16 номинаций

Постапокалиптичная драма стала зачинщиком чуть ли не самого громкого скандала на телевидении в этом году — к уже существовавшим претензиям поклонников видеоигры добавился еще целый список после выхода второго сезона в апреле. Тем не менее, даже смерть героя Педро Паскаля не помешала актеру получить номинацию на «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале — тут снова возмутились поклонники «Андора», посчитавшие, что Диего Луна заслуживал такой чести куда больше.

«Белый лотос» и «Киностудия» — 23 номинации

Драматический сериал-антология Майка Уайта стабильно держит марку — хотя третий сезон шоу тоже нещадно критиковали и называли откровенно скучным по сравнению с предыдущими, «Белый лотос» все-таки урвал почти рекордное количество номинаций.

«Киностудия», в свою очередь, стала первым комедийным шоу-новичком, номинированным на такое количество наград (к слову, за лучшую мужскую роль второго плана номинировали даже Мартина Скорсезе).

«Пингвин» — 24 номинации

Криминальная драма, ставшая спин-оффом «Бэтмена» и рассказывающая о приходе злодея Пингвина к власти с Готэм-Сити, фактически вывела супергеройский жанр на новый уровень, показав, что и снятый по комиксам сериал вполне может стать престижным телешоу. «Пингвин» претендует на практически все главные награды этого сезона, включая такие категории, как «Лучший мини-сериал или сериал-антология» и «Лучшая мужская роль в мини-сериале».

«Разделение» — 27 номинаций

Хотя многие и посчитали, что «Разделение» куда больше заслуживало такой чести с первым сезоном, научно-фантастический хит от Бена Стиллера побил все рекорды, обеспечив себе как минимум десятку наград на грядущей церемонии. Шоу представлено не только в основных актерских, но и во многих технических номинациях, а всего стриминговый сервис Apple TV+ урвал рекордные для себя 81 номинацию в этом году.

И все-таки по количеству номинаций лидирует именно студия HBO, а мы и не удивлены — в этой подборке уже рассказывали о практически идеальных сериалах, за производство которых отвечала компания.