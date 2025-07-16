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Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит

16 июля 2025 18:07
Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит

Технически, речь не совсем о человеке. Но это уже нюансы.

Шерлок Холмс — герой, который, кажется, никогда не покинет экраны. Вот уже более века он живёт в кино, сериалах и мультфильмах. Казалось бы, кто ещё может сравниться с ним по количеству экранизаций? Спросите кого угодно — почти каждый без раздумий назовёт Холмса самым «снимаемым» персонажем в истории литературы. Но тут вас ждёт сюрприз.

Несколько лет назад Книга рекордов Гиннесса решила выяснить, кто же всё-таки занимает первое место среди книжных героев на экране. Результат удивил всех: тандем Шерлока Холмса и доктора Ватсона — лишь на втором месте. На первом — мрачный и бессмертный граф Дракула из романа Брэма Стокера.

Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит

Конечно, Дракулу уже не считают «человеческим» персонажем — он значится в категории «монстров», но вопрос-то не об этом. И правда, цифры впечатляют: у Холмса на тот момент было 299 появлений на экране, у Дракулы — целых 538.

И счетчик продолжает расти безостановочно: каждый год этот кровопийца (как и британский сыщик) обзаводится новыми образами — от классического до самых безумных. «Носферату» с «Шерлок и дочь» тому подтверждение.

Есть и другой любопытный рекорд: если смотреть не на персонажей, а на авторов, то абсолютный чемпион по количеству экранизаций — Уильям Шекспир. На его пьесах выросло уже более 1100 фильмов и сериалов, и новые постановки появляются до сих пор. Так что, если вам вдруг покажется, что Шерлок Холмс и его дедукция всё ещё вне конкуренции — не обольщайтесь. В этом клубе бессмертных у мистера Холмса есть куда более вечные и кровожадные соседи.

Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит

Ранее мы писали: «Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Шерлок», из фильма «Ромео и Джульетта» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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